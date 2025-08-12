Der nächste 30-Prozent-Absturz einer KI-Aktie!

Angesichts hoher Bewertungen am US-Aktienmarkt, insbesondere im Tech-Bereich, wächst die Nervosität der Anlegerinnen und Anleger und damit auch die Volatilität. Während nicht wenige Aktien nach starken Zahlen durch die Decke gegangen sind, darunter beispielsweise Duolingo , werden enttäuschende Ergebnisberichte aktuell besonders hart bestraft.

Das hat in der vergangenen Woche beispielsweise die Papiere von Cybersecurity-Wert Fortinet und dem KI-gestützten Werbetechnologieunternehmen The Trade Desk crashen lassen. Am Montagabend von BigBear.ai vorgelegte Zahlen sorgen bereits für den nächsten Earnings-Crash.

Geringerer Umsatz und höhere Verluste

Das auf Verteidigungs- und Sicherheitssoftware spezialisierte Unternehmen verzeichnete gegenüber dem Vorjahresquartal einen Umsatzrückgang um 18,3 Prozent auf 32,5 Millionen US-Dollar. Damit wurden die Erwartungen um 8,1 Millionen US-Dollar verfehlt.

Einen noch größeren Patzer erlaubte sich das Unternehmen beim Ertrag beziehungsweise der Profitabilität. Die schien den Schätzungen der Analystinnen und Analysten zufolge bereits zum Greifen nahe, doch anstatt eines Verlustes von -0,06 US-Dollar pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) legte BigBear.ai mit -0,71 US-Dollar ein desaströses Ergebnis vor.

Verglichen mit dem Stand vor einem Jahr explodierte der auf die Anteilseigner entfallende Nettoverlust von -14,4 auf -228,6 Millionen US-Dollar. Einerseits musste das Unternehmen Wertberichtigungen in Höhe von 70,6 Millionen US-Dollar vornehmen, andererseits ging auch der operative Verlust mit -90,3 Millionen US-Dollar durch die Decke.

Umsatzprognose gesenkt, "Schwierigkeiten" mit Regierungsverträgen

Auch der Ausblick fiel enttäuschend aus. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management nach einer Abwärtsrevision nun Erlöse von 125 bis 140 Millionen US-Dollar. Die Marktschätzung hatte mit 167,74 Millionen US-Dollar deutlich höher und im Rahmen der alten Schätzung von 160 bis 180 Millionen US-Dollar gelegen.

Als Grund für den gesenkten Ausblick gab CEO Kevin McAleenan Probleme mit Regierungsaufträgen an, von denen BigBear.ai ähnlich wie Palantir stark abhängig ist. Nichtsdestotrotz versuchte er Zuversicht zu verbreiten: "Unsere Kapitalmaßnahmen im abgelaufenen Quartal gehen mit den großartigen Gelegenheiten einher, die wir mit dem One Big Beautiful Bill sehen und dort insbesondere im Heimatschutzministerium."

Aktie crasht nachbörslich um fast 30 Prozent

Den Optimismus des Vorstandsvorsitzenden teilten die enttäuschten Anlegerinnen und Anleger in der US-Nachbörse nicht. Die Aktie fiel bereits in der ersten Kursreaktion wie ein Stein und schloss nach 48,5 Millionen gehandelten Stücken schließlich mit einem Minus von 29,3 Prozent.

Vor der Zahlenvorlage hatte das in diesem Jahr erzielte Plus der Aktie bei 59,3 Prozent gelegen, angetrieben auch von starken Privatanlegerkäufen und hohen Optionswetten. Diese Kursgewinne stehen nun vor ihrer Halbierung.

Fazit: Definitiv kein Nachfolger von Palantir

Mit Blick auf die weiterhin völlig unbefriedigende Profitabilitäts- und Ertragslage könnten die Verluste auch in den kommenden Tagen und Wochen anhalten. Ähnlich wie zum Wochenauftakt bei C3.ai zeichnet sich hier immer deutlich aber, dass es sich bei BigBear.ai mitnichten um ein "neues Palantir" handelt. Anlegerinnen und Anleger sollten die Aktie meiden und auf profitable Wachstumstitel setzen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die BigBear.ai Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -32,67 % und einem Kurs von 4,099EUR auf Tradegate (12. August 2025, 08:11 Uhr) gehandelt.

