DATAGROUP: Umsatzboom im Q3 & 9M 2024/2025!
DATAGROUP trotzt Herausforderungen mit Umsatzplus und strategischen Erfolgen.
- DATAGROUP verzeichnete im dritten Quartal 2024/2025 und in den ersten neun Monaten 2024/2025 einen Umsatzanstieg trotz eines herausfordernden Marktumfelds.
- Die EBIT-Marge lag bei 8,0 %, was den Erwartungen entspricht.
- In den ersten neun Monaten 2024/2025 wurden Neukundenaufträge in Höhe von rund 23 Mio. EUR und Cross- und Upselling-Aufträge in Höhe von rund 15 Mio. EUR gewonnen.
- Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 3,4 % auf 136,3 Mio. EUR und in den ersten neun Monaten um 9,3 % auf 416,1 Mio. EUR.
- Die Nettoverschuldung erhöhte sich auf 175,9 Mio. EUR, hauptsächlich durch den Erwerb der Tarador, Earn-out-Zahlungen, Dividendenauszahlungen und Aktienrückkäufe.
- DATAGROUP ist ein führendes deutsches IT-Service-Unternehmen mit rund 3.500 Mitarbeitern und wächst durch organische Mittel und Zukäufe.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei DATAGROUP ist am 12.08.2025.
Der Kurs von DATAGROUP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 59,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,25 % im
Plus.
+0,08 %
-1,50 %
-3,04 %
+3,14 %
+46,98 %
-18,21 %
+4,33 %
+372,78 %
+1.584,29 %
ISIN:DE000A0JC8S7WKN:A0JC8S
