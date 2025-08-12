Mutares: Nettoergebnis steigt im H1 2025 um 32 % auf €70 Mio.
Mutares beeindruckt mit starkem Wachstum und strategischen Weichenstellungen: Ein Nettogewinnsprung von 32 % und ambitionierte Zukunftspläne prägen das erste Halbjahr 2025.
Foto: adobe.stock.com
- Mutares steigerte das Nettoergebnis der Holding im ersten Halbjahr 2025 um 32 % auf knapp EUR 70 Mio.
- Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees erreichten EUR 53,4 Mio., während das Nettoergebnis EUR 69,8 Mio. betrug.
- Der Mutares-Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2025 Umsatzerlöse von EUR 3.106,3 Mio., was einem Anstieg von 19 % entspricht, und das EBITDA stieg auf EUR 598,2 Mio.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Anstieg der Umsatzerlöse im Mutares-Konzern auf EUR 6,5 Mrd. bis EUR 7,5 Mrd. erwartet, mit einem prognostizierten Jahresüberschuss der Mutares-Holding von EUR 130 Mio. bis EUR 160 Mio.
- Mutares plant eine Neusegmentierung der operativen Schwerpunkte, um die strategische Steuerung und das operative Management der Portfoliounternehmen zu verbessern, einschließlich der Einführung eines neuen Segments Infrastructure & Special Industry.
- Im ersten Halbjahr 2025 wurden acht Akquisitionen abgeschlossen, und es wird mehr Exit-Aktivität für den weiteren Jahresverlauf erwartet, um die prognostizierten Wachstumsziele zu erreichen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei mutares ist am 12.08.2025.
Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,78EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,62 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.218,66PKT (-0,93 %).
+1,54 %
+12,32 %
-12,17 %
-10,02 %
-5,92 %
+59,35 %
+214,83 %
+62,36 %
+22.437,88 %
ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte