Dermapharm Holding SE: Erfolgsstory im Q2 2025 setzt sich fort!
Die Dermapharm Holding SE bleibt optimistisch für 2025, trotz Herausforderungen im Parallelimportgeschäft. Mit einem erwarteten Umsatz von bis zu 1.200 Mio. € und einem EBITDA von bis zu 332 Mio. € blickt der Vorstand zuversichtlich in die Zukunft. Das organische Wachstum der Markenarzneimittel gleicht den Rückgang in anderen Bereichen aus. Trotz eines leichten Rückgangs im Vergleich zum Vorjahr zeigt das zweite Quartal ein positives EBITDA-Wachstum. Markenarzneimittel wachsen stark, während andere Gesundheitsprodukte trotz Währungsverlusten zulegen.
- Der Vorstand der Dermapharm Holding SE bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem erwarteten Konzernumsatz von 1.160 bis 1.200 Mio. € und einem bereinigten EBITDA von 322 bis 332 Mio. €.
- Das organische Wachstum der Markenarzneimittel kompensiert weitgehend den erwarteten Rückgang im Parallelimportgeschäft und bei Arkopharma.
- Der Konzernumsatz und das bereinigte EBITDA sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, auf 574,5 Mio. € bzw. 148,0 Mio. €, mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 25,8 %.
- Im zweiten Quartal 2025 wuchs das bereinigte EBITDA um 3,7 % im Vergleich zum Vorjahresquartal.
- Das Segment „Markenarzneimittel“ zeigt robustes organisches Wachstum, insbesondere im Bereich Allergologie und bei internationalen Gesellschaften.
- Das Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ verzeichnet leichtes Umsatzwachstum, trotz Währungsverlusten durch Dollarabwertung, während das „Parallelimportgeschäft“ einen Umsatzrückgang durch strategische Neuausrichtung erfährt.
Der nächste wichtige Termin, Dermapharm Holding SE - Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025, bei Dermapharm Holding ist am 26.08.2025.
Der Kurs von Dermapharm Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 32,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,23 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.218,66PKT (-0,93 %).
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.