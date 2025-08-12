Dermapharm Holding SE: Erfolgsstory im Q2 2025 setzt sich fort!

Der Vorstand der Dermapharm Holding SE bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem erwarteten Konzernumsatz von 1.160 bis 1.200 Mio. € und einem bereinigten EBITDA von 322 bis 332 Mio. €.

Das organische Wachstum der Markenarzneimittel kompensiert weitgehend den erwarteten Rückgang im Parallelimportgeschäft und bei Arkopharma.

Der Konzernumsatz und das bereinigte EBITDA sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, auf 574,5 Mio. € bzw. 148,0 Mio. €, mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 25,8 %.

Im zweiten Quartal 2025 wuchs das bereinigte EBITDA um 3,7 % im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Das Segment „Markenarzneimittel“ zeigt robustes organisches Wachstum, insbesondere im Bereich Allergologie und bei internationalen Gesellschaften.

Das Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ verzeichnet leichtes Umsatzwachstum, trotz Währungsverlusten durch Dollarabwertung, während das „Parallelimportgeschäft“ einen Umsatzrückgang durch strategische Neuausrichtung erfährt.

Der nächste wichtige Termin, Dermapharm Holding SE - Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025, bei Dermapharm Holding ist am 26.08.2025.

Der Kurs von Dermapharm Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 32,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,23 % im Plus.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.218,66PKT (-0,93 %).





