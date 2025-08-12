Exasol: Starkes Wachstum 2025 in Fokus-Branchen
Exasol AG beeindruckt im ersten Halbjahr 2025 mit einem Umsatzplus von 10,8 % und einem EBITDA von 2,0 Mio. Euro, getrieben durch starke Hardware- und Serviceumsätze in den Fokus-Branchen.
Foto: adobe.stock.com
- Exasol AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 10,8 % und eine EBITDA-Steigerung auf 2,0 Mio. Euro, getrieben durch erhöhte Hardware- und Serviceumsätze in den Fokus-Branchen.
- Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) in den Fokus-Branchen stiegen um 28 % auf 26,6 Mio. Euro, wobei der Anteil der Fokus-Branchen am Gesamt-ARR auf 69 % anstieg.
- Der Gesamt-ARR ging um 2,8 % auf 38,7 Mio. Euro zurück, hauptsächlich aufgrund eines Rückgangs in den Nicht-Fokus-Branchen, insbesondere durch Abschmelzung bei zwei europäischen Großkunden im Retail-Bereich.
- Exasol verfügt über eine komfortable Liquiditätsausstattung mit einer Nettoliquidität von 22,2 Mio. Euro zum 30. Juni 2025, was strategische Flexibilität ermöglicht.
- Der Vorstand erwartet im zweiten Halbjahr 2025 eine Fortsetzung der positiven Dynamik in den Fokus-Segmenten und rechnet mit ARR-Zuwächsen im dritten und vierten Quartal.
- Exasol ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen, und bietet Lösungen für stark regulierte Branchen sowie den öffentlichen Sektor.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresabschluss 30.06.2025, bei EXASOL ist am 12.08.2025.
Der Kurs von EXASOL lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,16 % im Plus.
+0,16 %
+10,89 %
+8,38 %
-5,19 %
+44,08 %
-29,23 %
-79,69 %
-75,63 %
ISIN:DE000A0LR9G9WKN:A0LR9G
