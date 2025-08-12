    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEXASOL AktievorwärtsNachrichten zu EXASOL
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Exasol: Starkes Wachstum 2025 in Fokus-Branchen

    Exasol AG beeindruckt im ersten Halbjahr 2025 mit einem Umsatzplus von 10,8 % und einem EBITDA von 2,0 Mio. Euro, getrieben durch starke Hardware- und Serviceumsätze in den Fokus-Branchen.

    Exasol: Starkes Wachstum 2025 in Fokus-Branchen
    Foto: adobe.stock.com
    • Exasol AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 10,8 % und eine EBITDA-Steigerung auf 2,0 Mio. Euro, getrieben durch erhöhte Hardware- und Serviceumsätze in den Fokus-Branchen.
    • Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) in den Fokus-Branchen stiegen um 28 % auf 26,6 Mio. Euro, wobei der Anteil der Fokus-Branchen am Gesamt-ARR auf 69 % anstieg.
    • Der Gesamt-ARR ging um 2,8 % auf 38,7 Mio. Euro zurück, hauptsächlich aufgrund eines Rückgangs in den Nicht-Fokus-Branchen, insbesondere durch Abschmelzung bei zwei europäischen Großkunden im Retail-Bereich.
    • Exasol verfügt über eine komfortable Liquiditätsausstattung mit einer Nettoliquidität von 22,2 Mio. Euro zum 30. Juni 2025, was strategische Flexibilität ermöglicht.
    • Der Vorstand erwartet im zweiten Halbjahr 2025 eine Fortsetzung der positiven Dynamik in den Fokus-Segmenten und rechnet mit ARR-Zuwächsen im dritten und vierten Quartal.
    • Exasol ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen, und bietet Lösungen für stark regulierte Branchen sowie den öffentlichen Sektor.

    Der nächste wichtige Termin, Halbjahresabschluss 30.06.2025, bei EXASOL ist am 12.08.2025.

    Der Kurs von EXASOL lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,16 % im Plus.


    EXASOL

    +0,16 %
    +10,89 %
    +8,38 %
    -5,19 %
    +44,08 %
    -29,23 %
    -79,69 %
    -75,63 %
    ISIN:DE000A0LR9G9WKN:A0LR9G





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Exasol: Starkes Wachstum 2025 in Fokus-Branchen Exasol AG beeindruckt im ersten Halbjahr 2025 mit einem Umsatzplus von 10,8 % und einem EBITDA von 2,0 Mio. Euro, getrieben durch starke Hardware- und Serviceumsätze in den Fokus-Branchen.