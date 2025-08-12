Hannover Rück: Halbjahresergebnis stärkt Bilanzkraft weiter!
Die Hannover Rück übertrifft mit einem Gewinnsprung und solider Kapitalbasis ihre Ziele und blickt optimistisch in die Zukunft.
Foto: Holger Hollemann - dpa
- Nettokonzerngewinn der Hannover Rück stieg um 13,2 % auf 1,3 Mrd. EUR.
- Eigenkapitalrendite liegt mit 23,0 % deutlich über dem strategischen Zielwert von mehr als 14 %.
- Rückversicherungsumsatz in der Schaden-Rückversicherung stieg um 4,8 % auf 9,5 Mrd. EUR.
- Kapitalanlagerendite erreichte 3,3 %, was dem Jahresziel von mindestens 3,2 % entspricht.
- Die Hannover Rück erwartet für das Gesamtjahr 2025 einen Nettokonzerngewinn von rund 2,4 Mrd. EUR.
- Die Kapitalbedeckungsquote nach Solvency II lag Ende Juni bei 261 %, deutlich über dem Schwellenwert von mehr als 200 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Hannover Rueck ist am 12.08.2025.
Der Kurs von Hannover Rueck lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 262,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,46 % im
Minus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.129,50PKT (+0,23 %).
-1,39 %
+0,07 %
+1,06 %
-6,08 %
+23,28 %
+81,40 %
+88,43 %
+180,53 %
+727,04 %
ISIN:DE0008402215WKN:840221
