INDUS Holding: Prognose für 2025 bleibt stabil und vielversprechend!
INDUS trotzt globalen Widrigkeiten und bestätigt seine Prognose für 2025, gestützt durch strategische Maßnahmen und einen starken Auftragseingang.
Foto: INDUS Holding AG
- INDUS bestätigt die Prognose für 2025 mit einem erwarteten Umsatz zwischen 1,70 und 1,85 Mrd. EUR und einem adjusted EBITA zwischen 130 und 165 Mio. EUR.
- Der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 blieb trotz schwacher Konjunktur auf Vorjahresniveau, während der Auftragseingang um 8,9 % stieg.
- US-Zölle, chinesische Exportkontrollen und ein schwächerer Dollar beeinflussten das Ergebnis negativ, wobei das adjusted EBITA unter dem Vorjahreswert lag.
- Die Wachstumsstrategie "EMPOWERING MITTELSTAND" wurde durch Akquisitionen, Internationalisierung und Ausbau der Technologiekompetenz vorangetrieben.
- Im Segment Engineering blieb der Umsatz im zweiten Quartal 2025 auf Vorjahresniveau, während der Auftragseingang um 25 % stieg, insbesondere durch Neuaufträge im Anlagenbau.
- Die Beteiligungen im Segment Infrastructure steigerten ihren Umsatz trotz eines schwachen Marktes, während das Segment Materials Solutions mit protektionistischen Handelspolitiken zu kämpfen hatte, jedoch eine verbesserte Versorgungslage für Wolframcarbid verzeichnete.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zwischenbericht H1/ 6M 2025, bei INDUS Holding ist am 12.08.2025.
Der Kurs von INDUS Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,43 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.218,66PKT (-0,93 %).
ISIN:DE0006200108WKN:620010
