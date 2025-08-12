Zweistellige Steigerung bei Auftragseingang und Umsatz im 1. Halbjahr 2025

- Frequentis wächst weiter zweistellig

- Umsatz +14,8% auf EUR 236,8 Mio.

- Auftragseingang +35,6% auf EUR 309,0 Mio.

- Auftragsstand +23,0 % auf EUR 763,8 Mio.

- EBIT entsprechend der Projekt-Saisonalität bei EUR -4,3 Mio.

"Dank des Engagements und der Flexibilität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wir den Umsatz deutlich steigern und zahlreiche neue Aufträge gewinnen. Besonders erfreulich war das Umsatz-Wachstum in Nord- und Südamerika. Hier alleine konnten wir um 18 Mio. Euro zulegen", erläutert Frequentis CEO Norbert Haslacher. "Wir sind daher optimistisch, unsere Ziele für das Gesamtjahr 2025 zu erreichen."

Mehr Aufträge

Der Schwung aus dem Vorjahr für den Auftragseingang hielt auch im ersten Halbjahr 2025 an, die Steigerung betrug mehr als ein Drittel oder EUR 81,1 Mio., auf EUR 309,0 Mio. Für das Gesamtjahr 2025 wird von einer Steigerung des Auftragseingangs für die Frequentis-Gruppe im unteren zweistelligen Prozent-Bereich (im Vergleich zum Gesamtjahr 2024) ausgegangen. Der weitere Wachstumspfad des Unternehmens ist damit nachhaltig gefestigt.

Mehr Umsatz

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2025 um 14,8% auf EUR 236,8 Mio. Das Segment der zivilen und militärischen Flugsicherung (Air Traffic Management) erzielte eine Steigerung von 13,8%, das Segment Öffentliche Sicherheit & Verkehr (Public Safety & Transport) von 17,6%.

Nach Regionen erwirtschaftete Frequentis 61% in Europa, 23% in Nord- und Südamerika, 9% in Asien und 7% in Australien / Pazifik / Afrika.

Mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter