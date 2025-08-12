So könnten US-Aktien heute auf die US-Inflationszahlen reagieren

Die US-Anleger blicken gespannt auf die am Dienstag anstehenden Juli-Inflationsdaten, die maßgeblich die Erwartungen für die Fed-Sitzung im September prägen könnten. Da dies der letzte Verbraucherpreisbericht vor dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole ist, gilt er als wichtiger Taktgeber für die Märkte. Viele Investoren hoffen auf die erste Zinssenkung seit Dezember 2024, während ein unerwartet hoher Wert die Rallye am Aktienmarkt bremsen könnte.

Trotz jüngster Anzeichen einer Konjunkturabkühlung sehen zahlreiche Marktteilnehmer Inflationssorgen als übertrieben an. Ein möglicher Zoll-bedingter Preisschub dürfte ihrer Ansicht nach nur vorübergehend ausfallen. "Wir sind taktisch bullish, da die Makrodaten dieser Woche (…) weiterhin für eine positive Entwicklung sprechen und die Gewinne ihren positiven Trend wahrscheinlich fortsetzen werden", erklärte der Trading Desk von JPMorgan. Zwar steige die Inflation, doch "wir sehen noch keine Anzeichen für einen Inflationsschock". Solange der Anstieg moderat bleibe, sei der Markt wohl unbeeindruckt.