S&P 500 vor Schicksalstag
So könnten US-Aktien heute auf die US-Inflationszahlen reagieren
Heute fällt die Inflations-Entscheidung, die den Börsenherbst bestimmen könnte. JPMorgan verrät, welches Szenario den S&P 500 beflügeln – und welches ihn ausbremsen dürfte.
- Inflationsdaten heute entscheidend für Märkte.
- JPMorgan sieht moderate Inflation als unbedenklich.
- Kern-CPI über 0,40% könnte S&P 500 belasten.
Die US-Anleger blicken gespannt auf die am Dienstag anstehenden Juli-Inflationsdaten, die maßgeblich die Erwartungen für die Fed-Sitzung im September prägen könnten. Da dies der letzte Verbraucherpreisbericht vor dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole ist, gilt er als wichtiger Taktgeber für die Märkte. Viele Investoren hoffen auf die erste Zinssenkung seit Dezember 2024, während ein unerwartet hoher Wert die Rallye am Aktienmarkt bremsen könnte.
Trotz jüngster Anzeichen einer Konjunkturabkühlung sehen zahlreiche Marktteilnehmer Inflationssorgen als übertrieben an. Ein möglicher Zoll-bedingter Preisschub dürfte ihrer Ansicht nach nur vorübergehend ausfallen. "Wir sind taktisch bullish, da die Makrodaten dieser Woche (…) weiterhin für eine positive Entwicklung sprechen und die Gewinne ihren positiven Trend wahrscheinlich fortsetzen werden", erklärte der Trading Desk von JPMorgan. Zwar steige die Inflation, doch "wir sehen noch keine Anzeichen für einen Inflationsschock". Solange der Anstieg moderat bleibe, sei der Markt wohl unbeeindruckt.
Als Hauptrisiko gilt ein deutlich stärkerer Anstieg des Kernverbraucherpreisindex (ohne Lebensmittel und Energie). Während einige Ökonomen mit 3,0 Prozent im Jahresvergleich rechnen, sieht JPMorgan erst bei rund 4,0 Prozent eine ernsthafte Gefahr für die Geldpolitik. Für den monatlichen Kern-CPI hält die Bank einen Wert zwischen 0,30 Prozent und 0,40 Prozent für am wahrscheinlichsten – ein Szenario, das den S&P 500 kaum bewegen oder moderat nach oben treiben könnte. Werte über 0,40 Prozent haben demnach nur eine Wahrscheinlichkeit von 5 Prozent und könnten den Index um bis zu 2,75 Prozent belasten. Bei 0,25 Prozent bis 0,30 Prozent erwartet JPMorgan einen Anstieg des Leitindex um bis zu 1,2 Prozent, bei unter 0,25 Prozent sogar bis zu 2 Prozent.
Die Zahlen werden heute Nachmittag 14:30 Uhr veröffentlicht und dürften zu einem zentralen Moment für die kurzfristige Richtung an den US-Börsen werden.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion