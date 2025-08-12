Plug Power Quartalszahlen heizen Wasserstoff-Hype an

Die Aktie von Plug Power legte in Folge der Zahlen nachbörslich um 4,6 Prozent zu und notiert damit bei 1,58 US-Dollar.

Plug Power , ein weltweit führender Anbieter von Wasserstofflösungen, meldet für das zweite Quartal 2025 ein kräftiges Umsatzwachstum und deutliche Fortschritte bei der Verbesserung der Margen. Getragen von einer starken Nachfrage in allen Geschäftsbereichen und der konsequenten Umsetzung des strategischen Restrukturierungsprogramms Project "Quantum Leap" verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 174 Millionen US-Dollar.

Elektrolyseurgeschäft treibt Wachstum

Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit GenEco-Elektrolyseuren, dessen Umsatz im Jahresvergleich auf rund 45 Millionen US-Dollar verdreifacht wurde. Der globale Rollout schreitet voran: Über 230 Megawatt an Projekten befinden sich derzeit in Umsetzung in Europa, Australien und Nordamerika.

Deutliche Margenverbesserung

Die Bruttomarge kletterte von –92 Prozent im Vorjahresquartal auf –31 Prozent. Laut CEO Andrew J. Marsh ist dies das Resultat gezielter Kostensenkungen, besserer Service-Performance und günstigerer Wasserstoffpreise.

Solide Liquiditätsbasis

CFO Paul B. Middleton betonte die gestiegene Finanzstabilität: Der Mittelabfluss aus operativen und Investitionstätigkeiten sank um über 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zum Quartalsende verfügte Plug Power über mehr als 140 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln sowie Zugang zu über 300 Millionen US-Dollar zusätzlicher Kreditkapazität.

Politische Rückenwinde und Marktchancen

Die im Juli verabschiedete Gesetzgebung, das sogenannte "One Big Beautiful Bill", sichert langfristig zentrale Steueranreize für die Wasserstoffwirtschaft. Dazu zählen die Section 45V, eine Produktionssteuergutschrift für sauberen Wasserstoff, sowie die Section 48E, die eine Investitionssteuergutschrift von 30 Prozent für Brennstoffzellenanlagen gewährt.

Diese Rahmenbedingungen stärken die Wettbewerbsfähigkeit und beschleunigen die Nachfrage, insbesondere in industriellen Großanwendungen wie Ölraffinerien, Chemie, Stahl, Zement und Halbleiter.

Ausblick: Margenneutralität in Sicht

Das Management bekräftigte das Jahresziel von 700 Millionen US-Dollar Umsatz und erwartet, bis zum vierten Quartal 2025 auf einer Run-Rate-Basis die Bruttomargenneutralität zu erreichen. Langfristig peilt Plug Power ein positives EBITDA im vierten Quartal 2026 an.

CEO Marsh zeigte sich optimistisch: "Dieses Quartal markiert einen weiteren wichtigen Schritt bei der Umsetzung unserer strategischen Ziele. Unsere Projekte in Georgia und Louisiana laufen stabil, und die neuen Lieferverträge werden im zweiten Halbjahr spürbare Kostenvorteile bringen."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Plug Power Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,07 % und einem Kurs von 1,346EUR auf Tradegate (12. August 2025, 08:08 Uhr) gehandelt.



