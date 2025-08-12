    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDermapharm Holding AktievorwärtsNachrichten zu Dermapharm Holding
    Dermapharm sieht sich auf Kurs zu den Jahreszielen

    Für Sie zusammengefasst
    • Gute Geschäfte mit Markenarzneien stützen Dermapharma.
    • Umsatz von 574,5 Millionen Euro fast stabil.
    • Ebitda leicht gesunken, Prognosen für 2025 bestätigt.
    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm

    GRÜNWALD (dpa-AFX) - Gut laufende Geschäfte mit Markenarzneien etwa gegen Allergien haben Dermapharma im ersten Halbjahr gestützt. Rückläufige coronabezogene Umsätze sowie Belastungen durch den Umbau des Parallelimportegeschäfts sowie des französischen Naturarzneianbieters Arkopharma wurden so weitgehend aufgefangen. Der Umsatz lag in den sechs Monaten bis Ende Juni mit 574,5 Millionen Euro nur knapp unter dem Vorjahresniveau, wie das im Nebenwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Dienstag im Zuge der Vorlage vorläufiger Resultate mitteilte. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekten blieben davon 148 Millionen Euro übrig - gut drei Prozent weniger als vor einem Jahr. Dabei legte das bereinigte operative Ergebnis im zweiten Quartal um 3,7 Prozent zu. Die Prognosen für 2025 bestätigte Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier./mis/stk

    Dermapharm Holding

    -0,31 %
    -2,98 %
    -4,12 %
    -17,47 %
    -6,19 %
    -40,18 %
    -27,47 %
    +9,80 %
    ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5D

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

    Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 17.227 auf Ariva Indikation (11. August 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um -2,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,76 Mrd..

    Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +26,15 %/+50,77 % bedeutet.




