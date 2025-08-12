Dermapharm sieht sich auf Kurs zu den Jahreszielen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 17.227 auf Ariva Indikation (11. August 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um -2,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,76 Mrd..

Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +26,15 %/+50,77 % bedeutet.