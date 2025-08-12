Dynamischer Kupfer-Silber-Explorer in Nordamerika vor Wachstumsschub

Das kanadische Explorationsunternehmen Prismo Metals (ISIN: CA74275P1071, WKN: A2QEGD) hat im Juli 2025 einen bedeutenden Schritt zur Erweiterung seines Projektportfolios unternommen. Mit der Optionierung der beiden hochgradigen Edelmetallminen Silver King und Ripsey, beides historische Produktionsstätten im Herzen des Arizona Kupfergürtels, reagiert das Unternehmen gezielt auf die dynamische Entwicklung der Industriemetallmärkte. Die Nähe dieser Projekte zum bestehenden Flaggschiff Hot Breccia sowie zur bedeutenden Resolution-Lagerstätte verleiht dem strategischen Schachzug zusätzliches Gewicht.

Silver King gilt als eine der historisch wichtigsten Silberminen Arizonas, mit früheren Gehalten von bis zu 18.250 Gramm Silber pro Tonne. Ripsey, ebenfalls ein ehemaliger Produzent, weist dokumentierte Werte von bis zu 15,85 g/t Gold und 276 g/t Silber auf. Beide Projekte wurden bislang nicht mit modernen Methoden exploriert, wodurch nach Einschätzung von Prismo Metals ein erhebliches Entdeckungspotenzial besteht. Der Beginn erster Explorationsarbeiten auf Silver King ist bereits im Gange, ein initiales Bohrprogramm über mindestens 1.000 Meter ist für das erste Jahr vorgesehen.

Die Optionierung dieser Projekte erfolgt zu einem Zeitpunkt, in dem Silber weiterhin auf einem historisch hohen Niveau notiert. Der Silberpreis überschritt kürzlich erstmals seit 13 Jahren die Marke von 38 US‑Dollar je Feinunze und bewegt sich aktuell stabil zwischen 37 und 38 US‑Dollar, unterstützt von starker Nachfrage aus der Solarindustrie, der Elektromobilität und einem anhaltenden Kapitalzufluss in silbergedeckte Finanzprodukte. Kupfer hingegen hat sich deutlich von seinem Hoch von rund 5,54 US‑Dollar je Pfund zurückbewegt und liegt nun bei etwa 4,40 US‑Dollar. Diese Korrektur ist massiv von der aktuellen US‑Zollpolitik beeinflusst: Nachdem angekündigt wurde, einen 50‑Prozent‑Zoll auf viele Kupferhalbfabrikate ab dem 1. August einzuführen, schoss der Preis zunächst in die Höhe. Im Anschluss stellte sich jedoch heraus, dass Rohkupfer beziehungsweise raffiniertes Kupfer von den Zöllen ausgenommen sind - ein Umstand, der Arbitragegewinne zunichtemachte und zu einem abrupten Preissturz mit historischen Tagesverlusten führte. Analysten wie Lars Tenzer vom Münchener Research‑Institut GFR betonen, dass insbesondere die Entwicklung bei Silber nicht spekulativ überhöht ist, sondern "fundamental unterlegt durch strukturelle Angebotsdefizite" bleibt.