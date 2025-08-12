Tesla auffällig stark

Nach den durchwachsenen Kursverlusten zu Beginn dieses Jahres gelang es der Tesla-Aktie sich im Frühjahr zu stabilisieren und wieder einen längerfristigen Aufwärtstrend zu etablieren. Über das Niveau von 367,71 US-Dollar konnte der Wert bislang aber noch nicht springen, da von diesem Niveau aus ein kurzzeitiger Abwärtstrend etabliert wurde. Diesen gelang es zu Beginn dieser Woche dynamisch zu überwinden und damit ein Folgekaufsignal zu aktivieren. Aus dem Stand heraus wären demnach Kursgewinne an 357,54 US-Dollar und darüber an 367,71 US-Dollar denkbar und würden sich für ein entsprechendes Long-Engagement qualifizieren. Ob dadurch auch der Grundstein für einen Gipfelsturm mit Anstiegschancen an 488,54 US-Dollar gelegt wird, muss sich dagegen erst noch um 385,00 US-Dollar entscheiden. Auf der Unterseite dürfte erst ein Kursrutsch mindestens unter 292,23 US-Dollar und damit eine wichtige Horizontalunterstützung aus dem Frühjahr für größere Verwerfungen in der Tesla-Aktie sorgen. Denkbar wäre bei einem Bruch dieses Supports ein Kursrückgang auf 249,32 und vielleicht sogar noch die Jahrestiefs bei 214,25 US-Dollar. Derzeit fehlen aber die Hinweise auf eine derartige Entwicklung.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 343,71 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 320,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 367,71/414,50 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU17EW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,58 - 2,59 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 314,8742 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 314,8742 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 343,71 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 4,65 Euro Hebel: 11,47 Kurschance: + 80 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY4FTR Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,00 - 3,01 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 377,6023 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 377,6023 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 343,71 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,81 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

