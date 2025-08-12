Bayer mit Stabilisierungstendenzen

Grundsätzlich hält noch ein seit 2015 bestehender Abwärtstrend in der Bayer-Aktie an, um 18,37 Euro hat sich zum Jahreswechsel aber ein schönes Doppeltief als solide Basis für eine potenzielle Trendwende ergeben. Je weiter die Zeit voranschreitet, desto klarer kristallisiert sich eine mögliche inverse SKS-Formation heraus, die bei entsprechender Auflösung auf der Oberseite einen echten Trendwechsel herbeiführen könnte. Aktuell liegt Bayer auf dem Niveau der linken Schulter um 25,00 Euro auf und könnte in den nächsten Tagen wieder zur Oberseite anspringen und schon mal ein kleineres Investment ermöglichen. Aber erst über dem Niveau von 30,40 Euro und dem laufenden Abwärtstrend dürfte mittel- bis langfristiges Kurspotenzial freigesetzt werden und sich für ein entsprechend längeres Investment anbieten. Kommt die Bayer-Aktie dagegen stärker unter Druck und fällt unter 23,30 Euro zurück, müssten die Zwischentiefs aus Mitte Mai um 22,02 Euro als Support herhalten. In diesem Fall würde sich tendenziell ein Short-Engagement auf den Wert anbieten.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 25,71 Euro eröffnen , Stopp unter 24,00 Euro platzieren. Kursziel 27,92 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY81QT Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,28 - 0,29 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23,0199 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 23,0199 Euro akt. Kurs Basiswert: 25,71 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 0,50 Euro Hebel: 8,90 Kurschance: + 70 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1UFJ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,34 - 0,35 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 29,2136 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 29,2136 Euro akt. Kurs Basiswert: 25,71 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,38 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.