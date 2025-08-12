    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAST SpaceMobile Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu AST SpaceMobile Registered (A)
    617 Aufrufe 617 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall, AST SpaceMobile Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

    Foto: Philipp Schulze - dpa

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 AST SpaceMobile Registered (A) +13,13 % Telekommunikation Forum Nachrichten
    🥈 JanOne +12,73 % Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
    🥉 Canopy Growth +8,25 % Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🟥 Fluence Energy Registered (A) -12,06 % Elektrogeräte Forum Nachrichten
    🟥 Celanese -14,34 % Chemie Forum Nachrichten
    🟥 BigBear.ai Holdings -32,65 % Informationstechnologie Forum Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 Canopy Growth Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🥈 Almonty Industries Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥉 DroneShield Sonstige Technologie Forum Nachrichten
      Opendoor Technologies Informationstechnologie Forum Nachrichten
      Battery X Metals Rohstoffe Forum Nachrichten
      Metaplanet Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 Rheinmetall 90 Maschinenbau Forum Nachrichten
    🥈 Tesla 54 Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten
    🥉 Newron Pharmaceuticals 45 Pharmaindustrie Forum Nachrichten
      Commerzbank 41 Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
      Novo Nordisk 36 Pharmaindustrie Forum Nachrichten
      Evotec 27 Biotechnologie Forum Nachrichten




    Verfasst von Markt Bote
    Rheinmetall, AST SpaceMobile Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.