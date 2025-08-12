Rheinmetall, AST SpaceMobile Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|AST SpaceMobile Registered (A)
|+13,13 %
|Telekommunikation
|🥈
|JanOne
|+12,73 %
|Finanzdienstleistungen
|🥉
|Canopy Growth
|+8,25 %
|Pharmaindustrie
|🟥
|Fluence Energy Registered (A)
|-12,06 %
|Elektrogeräte
|🟥
|Celanese
|-14,34 %
|Chemie
|🟥
|BigBear.ai Holdings
|-32,65 %
|Informationstechnologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Canopy Growth
|Pharmaindustrie
|🥈
|Almonty Industries
|Rohstoffe
|🥉
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|Opendoor Technologies
|Informationstechnologie
|Battery X Metals
|Rohstoffe
|Metaplanet
|Finanzdienstleistungen
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Rheinmetall
|90
|Maschinenbau
|🥈
|Tesla
|54
|Fahrzeugindustrie
|🥉
|Newron Pharmaceuticals
|45
|Pharmaindustrie
|Commerzbank
|41
|Finanzdienstleistungen
|Novo Nordisk
|36
|Pharmaindustrie
|Evotec
|27
|Biotechnologie
AST SpaceMobile Registered (A)
Wochenperformance: +1,82 %
Wochenperformance: +1,82 %
Platz 1
JanOne
Wochenperformance: +1,64 %
Wochenperformance: +1,64 %
Platz 2
Canopy Growth
Wochenperformance: +54,97 %
Wochenperformance: +54,97 %
Platz 3
Fluence Energy Registered (A)
Wochenperformance: -13,00 %
Wochenperformance: -13,00 %
Platz 4
Celanese
Wochenperformance: -16,45 %
Wochenperformance: -16,45 %
Platz 5
BigBear.ai Holdings
Wochenperformance: -34,48 %
Wochenperformance: -34,48 %
Platz 6
Canopy Growth
Wochenperformance: +54,97 %
Wochenperformance: +54,97 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: +7,45 %
Wochenperformance: +7,45 %
Platz 8
DroneShield
Wochenperformance: +1,78 %
Wochenperformance: +1,78 %
Platz 9
Opendoor Technologies
Wochenperformance: -10,05 %
Wochenperformance: -10,05 %
Platz 10
Battery X Metals
Wochenperformance: -4,66 %
Wochenperformance: -4,66 %
Platz 11
Metaplanet
Wochenperformance: +6,32 %
Wochenperformance: +6,32 %
Platz 12
Rheinmetall
Wochenperformance: -14,48 %
Wochenperformance: -14,48 %
Platz 13
Tesla
Wochenperformance: +9,02 %
Wochenperformance: +9,02 %
Platz 14
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +12,98 %
Wochenperformance: +12,98 %
Platz 15
Commerzbank
Wochenperformance: +7,52 %
Wochenperformance: +7,52 %
Platz 16
Novo Nordisk
Wochenperformance: +1,25 %
Wochenperformance: +1,25 %
Platz 17
Evotec
Wochenperformance: -2,06 %
Wochenperformance: -2,06 %
Platz 18
