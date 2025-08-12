    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    Gerresheimer AG / Achim Schalk wird Vorstand bei Gerresheimer (FOTO)

    • Achim Schalk wird Vorstand bei Gerresheimer ab 2025.
    • Er übernimmt Verantwortung für drei Business Units.
    • Dr. Lukas Burkhardt verlässt Gerresheimer auf Wunsch.
    Achim Schalk wird Vorstand bei Gerresheimer (FOTO)
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Achim Schalk wird Vorstand bei Gerresheimer (FOTO) Düsseldorf (ots) - Achim Schalk wird Vorstand bei Gerresheimer

    - Erfahrener Industriemanager tritt zum 1. November 2025 Nachfolge von Dr. Lukas Burkhardt an
    - Verantwortung für die Business Units Moulded Glass, Tubular Glass und Syringe Systems

    Der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG hat Achim Schalk zum Vorstand der Unternehmensgruppe bestellt. Er folgt zum 1. November 2025 auf Dr. Lukas Burkhardt, der Gerresheimer auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Achim Schalk kommt vom Spezialmaterialien- und Vliesstoff-Produzenten Magnera Inc., wo er zuletzt das Geschäft in den Regionen EMEIA und APAC verantwortete. Das Unternehmen war im November 2024 aus der Fusion der Sparte Health, Hygiene and Specialties von Berry Global Inc. mit Glatfelter Inc. hervorgegangen. Der erfahrene Industriemanager bringt über 25 Jahre Erfahrung in der internationalen Unternehmensführung in spezialisierten Industriebranchen mit. Achim Schalk startete nach Abschluss seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften seine Karriere beim Automobilzulieferer Kolbenschmidt Pierburg. Nach mehr als 10 Jahren in wachsender Verantwortung im Bereich Finanzen und Controlling, durchlief er verschiedene Karrierestationen in den Bereichen Einkauf, Vertrieb, Produktentwicklung und Operations bei Unternehmen der Berry Global Gruppe, zuletzt als Executive Vice President und General Manager der Sparte Health, Hygiene & Specialties EMEIA & Asia, die im November 2024 mit Glatfelter Inc. zu Magnera Inc. fusionierte. Bei Gerresheimer wird er als Mitglied des Vorstandes die Verantwortung für die Business Units Moulded Glass, Tubular Glass und Syringe Systems übernehmen.

    "Achim Schalk verfügt über umfassende Erfahrungen als Führungskraft in großen internationalen Produktionsunternehmen mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen Operations, Sales und Finance", so Dr. Axel Herberg, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gerresheimer AG. "Wir sind davon überzeugt, dass er die Integration der Bormioli Pharma und das geplante Wachstum der Gerresheimer Gruppe erfolgreich weiter vorantreiben wird."

    Verantwortung für drei Business Units

    Mit der Berufung von Achim Schalk werden die Verantwortlichkeiten im Vorstand für die Business Units neu zugeordnet. Achim Schalk wird ab November 2025 die globale Verantwortung für die Business Units Moulded Glass, Tubular Glass und Syringe Systems der Unternehmensgruppe übernehmen. Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG, führt die Business Units Primary Packaging Plastics, Medical Systems und Advanced Technologies.

    Dr. Lukas Burkhardt verlässt Gerresheimer auf eigenen Wunsch

    Achim Schalk tritt die Nachfolge von Dr. Lukas Burkhardt an, der sich nach acht Jahren im Vorstand der Gerresheimer AG entschieden hatte, seinen Vertrag nicht zu verlängern und eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.

    "Wir danken Dr. Lukas Burkhardt für sein Engagement und seinen Beitrag zum Unternehmenswachstum in den letzten Jahren", so Dr. Axel Herberg abschließend.

    Pressekontakt:

    Gerresheimer AG
    Jutta Lorberg
    Head of Corporate Communication
    T +49 211 6181 264
    mailto:jutta.lorberg@gerresheimer.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9072/6094905 OTS: Gerresheimer AG
    ISIN: DE000A0LD6E6

