Gerresheimer AG / Achim Schalk wird Vorstand bei Gerresheimer (FOTO)

Wenn Du im Brief von AVI auf die Fußnoten schaust, wird schön der Vgl. zum Wettbewerb gezogen.





https://www.assetvalueinvestors.com/content/uploads/2025/06/AVI-Gerresheimer-Public-Letter-June-2025.pdf





Du hattest das Thema Joint Venture angesprochen. Letztendlich ist dies, wenn man - im Gegensatz zu einem Contractual JV oder International JV - von einem Equity JV ausgeht, nichts anderes als eine Fusion im Kleinen. Man kennt das zB von Allianz und VW, die eine gemeinsame Leasing Bank gründen. Ebenso von RWE und Eon, die gemeinsam in Großbritannien den Nuklearmarkt bedienen. Oder bei Staaten, die ein neues Flugzeug bauen (Airbus).





Das macht in diesen Bereichen Sinn. Bei Moulded Glass hingegen nicht, sobald man (und das hat man durch die 2 Moulded Glass-Werke von Bormioli) nun eine kritische Masse überschritten hat. Es bringt nicht viel, nun in einem JV weitere Werke zu bündeln, der Mehrwert wäre gering, außerdem würde dies vermutlich keine Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden erhalten.





Aber auch finanztechnisch bringt ein JV keinen großen Vorteill um die Verschuldung abzubauen. Im Vergleich zum Verkauf. Natürlich könnte man so viele Schulden wie möglich mit reinpacken, aber da würde ab einem gewissen Grad der JV-Partner nicht mehr mitspielen und es müsste auch in einem gesunden Verhältnis zum eingebrachten Umsatz (750 Mio. Euro) stehen. Ich kann keine Tochter in ein JV einbringen, bei der die Verschuldung höher als der Umsatz ist. Das wäre quasi eine gewollte Auslagerung mit verschlepptem Insolvenzpotential.





Schaut man sich die Branche an, in der Gerresheimer aktiv ist, so fällt auf, je komplexer, desto mehr an Werthaltigkeit (Marktkapitalisierung) gesteht man den Firmen zu.





Nicht umsonst hat Dietmar Siemssen auf der HV in seiner Rede insgesamt 10x von High-Value-Solutions, 8x von System- und Lösungsanbieter, 6x von Biopharmazeutika, 5x von Pharma- und Biotechnologiebranche sowie mehrfach von Transformation, Drug-Delivery-Systemen und Containment-Lösungen gesprochen. Der Bereich Food & Beverage oder Kosmetik kam hingegen so gut wie gar nicht mehr vor.





Die hohe Marge erzielen Innovationen und komplexe Lösungen. Moulded Glass hingegen ist das Brot-und-Butter-Geschäft. Finanzinvestoren und Pensionsfonds lieben so etwas, denn es ist solide, beständig und erzielt im Normalfall einen gesunden und wiederkehrenden freien Cash-Flow.





Mir zeigt die formula g-Strategie, von der ständig gesprochen wird, dass Gerresheimer sich intensiv im Wandel befindet - weg vom Gemischtwarenhandel inklusive dem Massenmarkt Food & Beverage sowie Kosmetik und einfachem Pharma (Glas Typ 3), hin zum reinen hochtechnologischen Systemanbieter für den Pharma- und Biotechnologiebereich mit Glas Typ 1 und 2 und hochkomplexen Kunststoffverpackungen, wie Doppelkammerspritzen, Autoinjektoren, Pens, Inhalatoren, dazugehörigen Apps etc..





Betrachtet man sich den Markt bzw. die unmittelbaren Wettbewerber, so sieht man nicht nur, dass etliche Marktteilnehmer in festen Händen sind (Schott Pharma gehört zu 77 Prozent der Carl-Zeiss-Stiftung und Stevanato gehört zu 85 Prozent der Familie Stevanato), es fällt auch auf, dass der Faktor Marktkapitalisierung zu Umsatz immer größer wird, sobald High-Tech mit höherer Marge ins Spiel kommt. Sie alle sind übrigens börsennotiert. Daher ist der Wert wunderbar ablesbar.





Gerresheimer ist einer der ganz wenigen Anbieter, der keinen strategischen Ankeraktionär bzw. Mehrheitsaktionär hat. Auch deshalb hat Private-Equity ein Auge auf sie geworfen.





Nun zu den Wettbewerbern:





Einer Verallia gesteht man einen Faktor knapp unter 1 zu. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 3 Mrd. Euro und einen Umsatz von 3,5 Mrd. Euro. Man stellt ausschließlich Glasflaschen für Food & Beverage her. Also einfaches Moulded Glass.





Einer Vidrala wird bei ähnlichem Sortiment bereits ein Faktor von etwas unter 2 zugestanden. Auf eine Marktkapitalisierung von ebenfalls 3 Mrd. Euro entfällt ein Umsatz von 1,6 Mrd. Euro.





Zignago Vetro stellt neben Glasflaschen für Food & Beverage auch komplexere Glasflaschen für die Kosmetikindustrie her. Prompt gibt es einen Faktor von etwas über 2. Sprich 0,7 Mrd. Euro Marktkapitalisierung bei 0,3 Mrd. Euro Umsatz.





Sie alle sind ein reiner Moulded Glass-Anbieter.





Nun kommen wir zu den Unternehmen, die rein im Pharma- und Biotechnologiebereich Verpackungen und High-Tech Lösungen anbieten.





Keines dieser Unternehmen hat zusätzlich noch das margenschwächere Food & Beverage-Geschäft oder Kosmetik-Verpackungen mit im Sortiment. Gerresheimer ist der einzige Anbieter, der diesen gesamten Gemischtwarenhandel anbietet. AVI macht auch deshalb Druck, denn dies hemmt Gerresheimer.





Becton Dickinson ist ein solches Unternehmen. Der Markt gesteht ihm Faktor 2 bis 3 zu. Bei 44 Mrd. Euro Marktkapitalisierung erzielt es 18 Mrd. Euro Umsatz. Es bietet neben Systemlösungen auch einfachere medizinische Dinge wie Medizinschränke an.





Schott Pharma hat komplexere Lösungen inkl. Spritzen, Pens, Inhalatoren etc.. Hier liegt der Faktor zwischen 3 und 4. Die Marktkapitalisierung liegt bei 3,5 Mrd. Euro. Der Umsatz beträgt 1 Mrd. Euro.





West Pharmazeutical hat Faktor zwischen 5 und 6. Bei 15 Mrd. Euro Marktkapitalisierung kommt man hier auf 2,7 Mrd. Euro Umsatz. Die Produkte liegen nun schon im Bereich High-Value-Lösungen mit digitalen Lösungen zur Medikamentenüberwachung.





Spitzenreiter ist die Stevanato Group. Dort liegt der Faktor bei 6. Die Marktkapitalisierung liegt bei 6 Mrd. Euro und dies bei 1 Mrd. Euro Umsatz.





Und wo liegt Gerresheimer? Die Marktkapitalisierung liegt gegenwärtig bei unter 1,5 Mrd. Euro. Nach der Übernahme von Bormioli wird man nun auf knapp 2,4 Mrd. Euro Umsatz kommen. Der Faktor beträgt somit 0,6. Aber natürlich bei gestiegener Verschuldung durch die Bormioli-Übernahme. Das muss man im Hinterkopf haben.





Ich denke, mit der neuen Einheit Moulded Glas Powerhouse ist man auf dem richtigen Weg, um sich von Food & Beverage sowie Kosmetikverpackungen und einfachem Pharma zu trennen. Dieser Bereich kommt auf 0,7 Mrd. Euro Umsatz. Ich vermute, er dürfte 1,2 Mrd. Euro wert sein. Also knapp unter Faktor 2.

Bei 1,2 Mrd. Euro spreche ich von Unternehmenswert, also inkl. Schulden.





Verbleiben würde bei Gerresheimer nach der Transformation der von Dietmar Siemssen angesprochene System- und Lösungsanbieter mit High-Value-Lösungen für Pharma und Biotech. Der Umsatz dürfte bei 1,7 Mrd. Euro liegen. Ein Faktor 3 konservativ gerechnet, sollte realistisch sein, zumal durch den Erlös durch den Verkauf von Moulded Glass die Verschuldung von 2 auf unter 1 Mrd. Euro gesenkt werden könnte. Ein Verschuldungsgrad, der dann deutlich im Investment-Grade Bereich liegen sollte.





Je mehr Fabriken man hat, umso Investitions intensiver wird das Ganze für Instandhaltung etc. und je komplexer die angebotenen Produkte, umso mehr neue Linien und Werke muss man bauen bzw. ständig modernisieren.





In 2017 bis 2019 hat man im Schnitt 110 Mio. Euro pro Jahr in die Werke investiert (110, 120 und 110). In den Jahren 2020 bis 2022 waren es im Schnitt 220 Mio. Euro mit steigender Tendenz (190, 200 und 240). In 2023 bis 2025 bereits 350 Mio. Euro (330, 370 und in diesem Jahr vermutlich ebenfalls 370).





Und fast jede Einzelinvestition mit Modernisierung und Kapazitätserweiterung in letzter Zeit ist dreistellig gewesen.





Horsovsky, Tschechien 50 Mio. Euro

Lohr, Deutschland 100 Mio. Euro

Peachtree, USA 170 Mio, Euro

Morganton, USA 100 Mio. Euro

Querétaro, Mexiko 100 Mio. Euro





Ich hoffe, dieser Rundumblick hilft etwas weiter. Bei Fragen, gerne einfach melden.





Noch ein schönes Wochenende

Euer Prof.





PS: Der neue Chef von Moulded Glass, ist ein absoluter Vollprofi, um die Integration innerhalb Moulded Glass abzuschließen, das Unternehmen auf Effizienz zu trimmen und um dann erste Gespräche mit Finanzinvestoren, zwecks Verkauf, zu führen. Denke, das alles wird 7 bis 12 Monate bis zum Abschluss der Transaktion in Anspruch nehmen. Dies entlastet auch den jetzigen Vorstand, der in den vergangenen Monaten sicherlich durch die Gespräche, als es um Gesamt-Gerresheimer ging, zeitlich sehr gebunden war. Vielleicht hat man daraus auch gelernt. Der Vorstand konzentriert sich nun wieder mehr auf das operative Geschäft des Konzerns und Hans-Norbert Topp kümmert sich um die Investorengespräche mit den Finanzinvestoren zu Moulded Glass und die Integration rund um die Effizienz bei Moulded Glass. Hans-Norbert Topp ist ein sehr selbstbewusster Vertriebler, der schon vor über 15 Jahren einem Ericht Sixt und dessen Frau selbstbewusst Kontra gegeben haben soll, wenn man dem Manager-Magazin Glauben schenken kann. Erich Sixt soll seine Mitarbeiter öfters am Wochenende bei sich antanzen gelassen haben und seine Frau verlangte angeblich, dass bei Events und öffentlichen Auftritten stets die orangefarbene Sixt-Krawatte getragen wird, gegen beides soll sich Topp gestemmt haben und musste dann wohl als Vetriebsvorstand gehen. In den vergangenen Jahren wurde er häufig angeheuert, um Unternehmen oder Tochterunternehmen erfolgreich zu integrieren oder sie auch zu sanieren. Er ist extrem erfahren und hat eine hervorragende Bilanz aufzuweisen. Die kleine Sixt-Anekdote übrigens nur am Rande 😉





https://www.manager-magazin.de/unternehmen/familienbande-a-ce3193b5-0002-0001-0000-000065826397













Hier hatte ich es neulich richtig herum aufgelistet





Mir zeigt die formula g-Strategie, von der ständig gesprochen wird, dass Gerresheimer sich intensiv im Wandel befindet - weg vom Gemischtwarenhandel inklusive dem Massenmarkt Food & Beverage sowie Kosmetik und einfachem Pharma (Glas Typ 3), hin zum reinen hochtechnologischen Systemanbieter für den Pharma- und Biotechnologiebereich mit Glas Typ 1 und 2 und hochkomplexen Kunststoffverpackungen, wie Doppelkammerspritzen, Autoinjektoren, Pens, Inhalatoren, dazugehörigen Apps etc..





