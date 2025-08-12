    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck
    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hannover Rück hält nach Gewinnsprung Kurs auf Gewinnziel - Preise sinken

    Für Sie zusammengefasst
    • Hannover Rück strebt Rekordgewinn von 2,4 Mrd. Euro an.
    • Q2-Gewinn von 833 Mio. Euro, 38% mehr als 2022.
    • Preissenkungen bei Vertragserneuerungen um 2,9%.
    Hannover Rück hält nach Gewinnsprung Kurs auf Gewinnziel - Preise sinken
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück hält trotz der hohen Waldbrandschäden in Kalifornien Kurs auf seinen geplanten Rekordgewinn von 2,4 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Im zweiten Quartal verdiente der Dax-Konzern 833 Millionen Euro und damit 38 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag in Hannover mitteilte. Jedoch musste die Hannover Rück wie schon Weltmarktführer Munich Re bei der Vertragserneuerung mit Erstversicherern wie Allianz und Axa zum Sommer Preisrückgänge hinnehmen.

    Bei der Neuverhandlung von Verträgen zum 1. Juni und 1. Juli sanken die erzielten Preise bereinigt um Inflation und veränderte Risiken um 2,9 Prozent. Die Hannover Rück fuhr ihr Geschäft deshalb um 2,1 Prozent zurück./stw/stk

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.550,00€
    Basispreis
    17,92
    Ask
    × 13,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.966,85€
    Basispreis
    18,36
    Ask
    × 13,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 364,3 auf Tradegate (12. August 2025, 08:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -1,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 73,95 Mrd..

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 577,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 485,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -13,95 %/+15,33 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Hannover Rueck - 840221 - DE0008402215

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hannover Rueck. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Hannover Rück hält nach Gewinnsprung Kurs auf Gewinnziel - Preise sinken Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück hält trotz der hohen Waldbrandschäden in Kalifornien Kurs auf seinen geplanten Rekordgewinn von 2,4 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Im zweiten Quartal verdiente der Dax-Konzern 833 …