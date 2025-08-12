CANCOM SE: Halbjahresbericht 2025 enthüllt spannende Einblicke!
CANCOM SE navigiert durch ein herausforderndes erstes Halbjahr 2025 mit einem Umsatz von 803,8 Mio. €, während internationale Erfolge und strategische Anpassungen den Weg für die Zukunft ebnen.
Foto: CANCOM SE
- CANCOM SE erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Konzernumsatz von 803,8 Mio. € (H1 2024: 835,3 Mio. €).
- Der Rohertrag betrug 336,0 Mio. € (H1 2024: 339,2 Mio. €) und das EBITDA fiel auf 36,7 Mio. € (H1 2024: 55,5 Mio. €).
- Der positive Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit lag bei 0,9 Mio. € (H1 2024: 68,8 Mio. €) und der Zahlungsmittelbestand betrug 85,1 Mio. € am Ende des ersten Halbjahres.
- Das Geschäftssegment „International“ zeigte eine starke Entwicklung mit einem Umsatz von 304,2 Mio. € (H1 2024: 277,0 Mio. €), während das Segment „Deutschland“ einen Umsatzrückgang auf 499,6 Mio. € verzeichnete.
- Der Vorstand bestätigte die angepasste Prognose für 2025 mit einem Umsatz von 1.650 bis 1.750 Mio. €, EBITDA von 100 bis 110 Mio. € und EBITA von 46 bis 56 Mio. €.
- Restrukturierungsmaßnahmen wurden eingeleitet, um die Ertragskraft zu stärken und die Kostenbasis nachhaltig zu senken, während eine Erholung im Marktumfeld erwartet wird.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2025, bei CANCOM SE ist am 12.08.2025.
Der Kurs von CANCOM SE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,550EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.273,43PKT (+0,32 %).
