Secunet Security Networks: Halbjahreszahlen 2025 & Jahresprognose bestätigt
secunet Security Networks AG beeindruckt 2025 mit einem Umsatzsprung von 19% auf 171,7 Mio. Euro und einer deutlichen EBIT-Steigerung. Als führender Cybersecurity-Partner Deutschlands bleibt die Prognose stabil.
- secunet Security Networks AG hat im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 171,7 Mio. Euro erzielt, was eine Steigerung um 19% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Das EBIT stieg auf 7,2 Mio. Euro, verglichen mit 1,4 Mio. Euro im Vorjahr, und die EBIT-Marge verbesserte sich von 1,0% auf 4,2%.
- Das EBITDA stieg von 9,6 Mio. Euro im Vorjahr auf 16,7 Mio. Euro, mit einer EBITDA-Marge von 9,7%.
- Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2025 beträgt 192,5 Mio. Euro, was weiterhin ein hohes Niveau darstellt.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 bleibt unverändert, mit einem erwarteten Umsatz von rund 425 Mio. Euro und einer EBIT-Marge zwischen 9,5 und 11,5 Prozent.
- secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen und IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland, spezialisiert auf Bereiche wie Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2025, bei Secunet Security Networks ist am 12.08.2025.
Der Kurs von Secunet Security Networks lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 219,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,22 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.268,76PKT (+0,29 %).
+2,10 %
-0,46 %
-6,90 %
+3,85 %
+81,82 %
-18,18 %
+5,37 %
+1.000,58 %
+923,36 %
ISIN:DE0007276503WKN:727650
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
