Erfolgreicher Umbau
Beteiligungsgesellschaft Mutares zurück in schwarzen Zahlen
- Mutares steigert Umsatz um 20% auf 3,1 Mrd. Euro.
- Ebitda wächst auf 598 Mio. Euro, Vorjahr: 72 Mio. Euro.
- Gewinn von 289 Mio. Euro nach Verlust von 156 Mio. Euro.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mutares hat das erste Halbjahr mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn beendet. Dabei profitierte die Beteiligungsgesellschaft von einem regen Portfolioumbau, wie etwa der Übernahme von Buderus Edelstahl und dem Teilausstieg beim österreichischen Motorenhersteller Steyr, dessen Aktien zwischenzeitlich massiv von der Fantasie rund ums Trendthema Rüstung profitiert hatten. Der Erlös sei in den ersten sechs Monaten um rund ein Fünftel auf gut 3,1 Milliarden Euro geklettert, teilte die im SDax notierte Gesellschaft am Dienstag in München mit.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schwoll auf 598 Millionen Euro an, nachdem im Vorjahr hier noch knapp 72 Millionen Euro zu Buche gestanden hatten. Unter dem Strich gelang die Rückkehr in die schwarzen Zahlen: So entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 289 Millionen Euro nach minus 156 Millionen vor einem Jahr./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 29,25 auf Tradegate (12. August 2025, 08:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +12,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,24 %.
Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 643,34 Mio..
mutares zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +22,92 %/+56,15 % bedeutet.
Die permanenten Quatsch-Vergleiche mit Wirecard, egal ob von selbsternannten Börsenexperten oder Foristen, kann ich auch nicht mehr hören.
Das sieht doch selbst der Blindeste auf den ersten Blick Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif, wenn (falls) er die BAFIN Meldung gelesen hat und nur minimalste Buchhaltungskenntnisse besitzt, um was es hier geht.
Wer das nicht drauf hat, möge bitte schweigen.
Und NEIN, Laumann ist kein Agent des russischen Militärgeheimdienstes, der Bankbestätigungen aus Manila fälschen oder Geldwäsche über Mauritius betreiben muß.
Ab hier nur für Leute, die sich noch für Details interessieren.
Es geht um 2 Themen im GB 2023
1.Bafin geht Hinweisen nach, wobei Forderungen an verbundene Unternehmen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr fehlerhaft sein könnten. Der vermutete Fehler besteht darin, daß sie nicht, wie erforderlich, separat vermerkt wurden.
Mutares erklärt, daß diese Forderungen alle innerhalb eines Jahres fällig wären, jedoch ein Teil aufgrund der Finanzlage einiger Unternehmen erst später vereinnahmt werden können. (In Summe geht es angeblich um 203Mio€.)
Ob hierzu Details ausgewiesen werden müssen wird Prüfungsgegenstand.
2.Möglicherweise fehlerhafte Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung im Lagebericht. Die BAFIN bezieht sich darauf daß im Prognosebericht nur Ertragskennzahlen enthalten sind und keine Aussagen zur Vermögens- und Finanzlage.
Mutares verweist auf das mit Unsicherheiten behaftete Geschäftsmodell und die Risikohinweise dazu im Geschäftsbericht und wertet das als ausreichend.
Ob sich die BAFIN dieser Meinung anschließen kann, ist offen.
Mutares erklärt glaubhaft: “Die Prüfung betrifft ausdrücklich keine Finanzkennzahlen der Gesellschaft aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und hat insbesondere keine Auswirkungen auf den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinn.“
Da keine Korrekturen in der Bilanz und der G&V erforderlich werden ist selbst wenn die BAFIN die Berichte als fehlerhaft bezeichnen sollte, mit maximal einem geringen Bußgeld zu rechnen.
Die BAFIN muß dem nachgehen und das auch öffentlich berichten. Dazu sind sie verpflichtet. Daß diese Meldung eine derartige Resonanz bekommt, ist dem leider üblichen Übertreibungsjournalismus geschuldet, bis hin zu Horrorvergleichen für mehr Clicks.
Soweit die bisher bekannten Fakten. Sie sind zwar sachlich unbedeutend aber nicht komplett irrelevant. Man muß sie nur richtig einordnen.
sollte sich von der Börse verabschieden.
... allen Mutares-Beteiligungen wie Donges Group, Magirus und Buderus ist „gemein“: dass sie u. a. von den Tramp-Zoll-Eskapaden* (*sind abenteuerlich-eigenwillige Unternehmungen, eigenwillige Handlungen, insbesondere mutwillige Streiche bzw. antidemokratische Seitensprünge der Tramp-Administration) nicht abhängig sind ...
Magirus ist ein Synonym für beste Brandschutztechnologie. Derzeit verfügt das Unternehmen über vier Standorte: Ulm (Deutschland) -> Brescia (Italien) -> Chambéry (Frankreich) -> Premstätten (Österreich) ... https://www.magirusgroup.com/de/de/unternehmen/globale-praes…
Buderus ->Mit einem jährlichen Schrottbedarf von mehr als 300.000 t und einer Recyclingquote von rund 90% sind wir einer der wichtigsten Schrottrecycler in Deutschland ... https://www.buderus-steel.com/en/be-green/what-already-makes… ... ist ein potentieller Lieferant für die Donges SteelTec GmbH in der Donges Group ...
Donges Group -> die dazugehörige Kalzip steht für Nachhaltigkeit und Innovation für die Architektur der Zukunft. ... https://www.kalzip.com/nachhaltigkeit/ ... Kalzip kombiniert Nachhaltigkeit mit modernster Technik, um zukunftssichere Bauprojekte zu realisieren. Mit bis zu 98% Recyclinganteil, energieeffizienten Systemen und flexiblen Sanierungslösungen setzen wir neue Maßstäbe in der Bauindustrie ...
... diese Unternehmens-Beteiligungen die Mutares übernommen/gekauft hat: werden vom Mutares-Team vorausschauend höchst zukunftsfähig und Synergie*- trächig ausgerichtet ...
*Synergie (oder der Synergismus; griechisch συνεργία synergía, oder συνεργισμός synergismós, „die Zusammenarbeit“) bezeichnet das Zusammenwirken von Kräften/Unternehmen im Sinne von „sich gegenseitig fördern“, um einen daraus resultierenden gemeinsamen Nutzen zu erzielen ...