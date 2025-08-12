    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsmutares AktievorwärtsNachrichten zu mutares

    Erfolgreicher Umbau

    273 Aufrufe 273 0 Kommentare 0 Kommentare

    Beteiligungsgesellschaft Mutares zurück in schwarzen Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Mutares steigert Umsatz um 20% auf 3,1 Mrd. Euro.
    • Ebitda wächst auf 598 Mio. Euro, Vorjahr: 72 Mio. Euro.
    • Gewinn von 289 Mio. Euro nach Verlust von 156 Mio. Euro.
    Erfolgreicher Umbau - Beteiligungsgesellschaft Mutares zurück in schwarzen Zahlen
    Foto: adobe.stock.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mutares hat das erste Halbjahr mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn beendet. Dabei profitierte die Beteiligungsgesellschaft von einem regen Portfolioumbau, wie etwa der Übernahme von Buderus Edelstahl und dem Teilausstieg beim österreichischen Motorenhersteller Steyr, dessen Aktien zwischenzeitlich massiv von der Fantasie rund ums Trendthema Rüstung profitiert hatten. Der Erlös sei in den ersten sechs Monaten um rund ein Fünftel auf gut 3,1 Milliarden Euro geklettert, teilte die im SDax notierte Gesellschaft am Dienstag in München mit.

    Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schwoll auf 598 Millionen Euro an, nachdem im Vorjahr hier noch knapp 72 Millionen Euro zu Buche gestanden hatten. Unter dem Strich gelang die Rückkehr in die schwarzen Zahlen: So entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 289 Millionen Euro nach minus 156 Millionen vor einem Jahr./tav/mis

    mutares

    +2,73 %
    +12,67 %
    -10,24 %
    -9,56 %
    -4,94 %
    +60,73 %
    +217,51 %
    +55,02 %
    +22.703,03 %
    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 29,25 auf Tradegate (12. August 2025, 08:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +12,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 643,34 Mio..

    mutares zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +22,92 %/+56,15 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu mutares - A2NB65 - DE000A2NB650

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über mutares. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Erfolgreicher Umbau Beteiligungsgesellschaft Mutares zurück in schwarzen Zahlen Mutares hat das erste Halbjahr mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn beendet. Dabei profitierte die Beteiligungsgesellschaft von einem regen Portfolioumbau, wie etwa der Übernahme von Buderus Edelstahl und dem Teilausstieg beim …