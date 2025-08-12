    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    Eurokurs kaum verändert vor US-Inflationsdaten

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro stabil bei 1,1618 Dollar, Kursverluste gestoppt.
    • Anleger warten auf US-Daten zur Preisentwicklung.
    • Freundliche Marktstimmung durch Zölle-Aussetzung.
    Devisen - Eurokurs kaum verändert vor US-Inflationsdaten
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag wenig bewegt und damit die Kursverluste vom Wochenstart vorerst nicht fortgesetzt. Am Devisenmarkt hielten sich die Anleger vor der Veröffentlichung wichtiger Daten zur Preisentwicklung in den USA zurück, die am Nachmittag erwartet werden. Die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,1618 Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom Vortag.

    Gestützt wurde der Euro durch eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. Hintergrund ist, dass die eigentlich vorgesehenen höheren Zölle im Handel zwischen den USA und China vorerst ausgesetzt bleiben. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein Dekret, das eine Verlängerung der Pause im Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften bis zum 10. November vorsieht.

    Am Montag war der Euro noch deutlich unter Druck geraten. Am Markt wird wegen der höheren US-Zölle mit vielen Handelspartnern mit einem Anstieg der Teuerung in den USA gerechnet. Eine höhere Inflation spricht eher gegen eine Zinssenkung in den USA, was den Dollar stützt./jkr/stk





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
