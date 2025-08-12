    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Stedim Biotech AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
    JEFFERIES stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 245 auf 229 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. An der Börse werde gegenwärtig ein Wachstum für Sartorius und Sartorius Stedim Biotech unter dem Marktwachstum eingepreist, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sartorius operiere in einem wachsenden, oligopolistisch bestimmten Marktumfeld, das von hohen Eintrittbarrieren für potenzielle Konkurrenten und starken operativen Barmittelflüssen (Cashflow) gekennzeichnet sei. Er kürzte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie für 2025 und 2026 beider Unternehmen etwas, vor allem wegen widriger Wechselkurseinflüsse./bek/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:18 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 19:00 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 171,1EUR auf Tradegate (12. August 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: James Vane-Tempest
    Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 229
    Kursziel alt: 245
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


