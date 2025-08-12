    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungheinrich AktievorwärtsNachrichten zu Jungheinrich
    BERENBERG stuft Jungheinrich AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich nach Zahlen zum zweiten Quartal von 50 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe ein robustes Vierteljahr hinter sich, schrieb Lasse Stueben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das werde aber von einem verhaltenen Ausblick überschattet. Auf dem Kursniveau seien die Aktien aber attraktiv./rob/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 33,28EUR auf Tradegate (12. August 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Lasse Stueben
    Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 46
    Kursziel alt: 50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


