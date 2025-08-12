Spektakuläres Comeback. Gold-Highflyer nach gewaltigem Kursdebakel wieder zurück

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter .

Die aktuelle Quartalsberichtssaison offenbarte wenig überraschend Licht und Schatten. Zu den Unternehmen, die nicht vollends überzeugen konnten, gehörte unter anderem die Nummer 2 des Sektors Barrick Mining. Die am Montag (11. August) veröffentlichten Quartalsergebnisse der Kanadier hielten den hohen Erwartungen nicht stand. Ganz ähnlich erging es im Übrigen New Gold vor einigen Tagen. Die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten hatte im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung immense Kursgewinne verzeichnet. Angesichts des exponierten Kursniveaus wurde jede Kennzahl des Berichts auf die sprichwörtliche Goldwaage gelegt. Und nicht alle Kennzahlen im New Gold-Quartalsbericht hielten der genauen Betrachtung stand.

Gold bleibt alternativlos

Obgleich der Goldpreis angesichts des Hin und Her beim Thema Zölle zu Wochenbeginn ein paar Federn lassen musste, sind die Perspektiven für das Edelmetall exzellent. Die Gemengelage spricht ungeachtet temporärer Störfeuer für weiter steigende Goldpreise. Die 4.000 US-Dollar bleiben das übergeordnete Preisziel für Gold.

New Gold nach gewaltigem Kursdebakel wieder zurück

Der Quartalsbericht von New Gold forcierte zunächst eine knackige Kurskorrektur. Die Aktie fand sich plötzlich nahe der Marke von 4 US-Dollar wieder. Noch wenige Tage zuvor schien ein Ausbruch über die Marke von 5 US-Dollar möglich. In der damaligen Phase war es eminent wichtig, dass New Gold die 4 US-Dollar verteidigen und so der veritablen Abwärtsdynamik Einhalt gebieten konnte. Der Rücksetzer rief zudem „Schnäppchenjäger“ auf den Plan. New Gold legte eine beeindruckende Trendwende auf das Börsenparkett. Rasch geriet der zentrale Widerstandsbereich um 5 US-Dollar wieder in den Fokus des Handelsgeschehens. Der ultimative Befreiungsschlag blieb bislang jedoch aus. Aber was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden.

Zusammengefasst – New Gold bleibt eine der spannendsten Goldaktien

New Gold bleibt vor dem Hintergrund der in den nächsten Jahren anvisierten Produktionssteigerungen eine der spannendsten Goldaktien. Nicht zuletzt überzeugen die Kanadier auch in puncto Produktionskosten. Angesichts der Perspektiven für Gold und Kupfer könnte die Erfolgsgeschichte von New Gold ihre Fortsetzung finden. Zudem bleibt abzuwarten, ob New Gold nicht doch noch in den Fokus größerer Goldkonzerne gerät. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die Aktie muss über die 5 US-Dollar, um sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 6 US-Dollar zu eröffnen. Etwaige Rücksetzer sollten hingegen eng begrenzt bleiben. Sollte es für New Gold unter die 4 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

