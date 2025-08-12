    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    AKTIE IM FOKUS

    Hannover Rück auf Tradegate schwach - Zahlen enttäuschen

    • Enttäuschendes Zahlenwerk belastet Hannover Rück-Aktie.
    • Aktie fiel vorbörslich um 1,4 Prozent auf 261,80 Euro.
    • Analysten erwarten mehr vom Leben-Rückversicherungsgeschäft.
    Foto: Holger Hollemann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Enttäuschungen im Zahlenwerk der Hannover Rück haben am Dienstag vorbörslich die Aktie des weltweit drittgrößten Rückversicherers belastet.

    Sie gab auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss 1,4 Prozent auf 261,80 Euro nach. Ein Händler verwies darauf, dass etwa beim operativen Quartalsergebnis mehr erwartet worden sei.

    Jefferies-Analyst Philip Kett verwies zudem darauf, dass vom Leben-Rückversicherungsgeschäft deutlich mehr erwartet worden sei und der Dax-Konzern in diesem Segment nicht zum ersten Mal enttäuscht habe./ck/stk

    Hannover Rueck

    -2,47 %
    -0,45 %
    +0,99 %
    -5,94 %
    +18,84 %
    +80,11 %
    +89,20 %
    +176,72 %
    +870,90 %
    ISIN:DE0008402215WKN:840221

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 264 auf Tradegate (12. August 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um -0,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 31,57 Mrd..

    Hannover Rueck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 310,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 224,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 340,00EUR was eine Bandbreite von -13,91 %/+30,67 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
