    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr Klimaanlagen gebaut und importiert

    Für Sie zusammengefasst
    • Klimaanlagenproduktion in Deutschland steigt stark an.
    • Import von Klimageräten erreicht Rekordwerte 2024.
    • Italien Hauptlieferant, gefolgt von China und Schweden.

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Angesichts heißer Sommer werden in Deutschland mehr Klimaanlagen gebaut und auch importiert. Im vergangenen Jahr ist die Produktion sprunghaft um gut 92 Prozent auf knapp 317.000 Geräte gestiegen, wie das Statistische Bundesamt berichtet. 2023 waren es nur 164.700 Einheiten. Innerhalb von fünf Jahren betrug die Produktionssteigerung rund 75 Prozent.

    In dieser Zeitspanne wurden auch deutlich mehr Klimageräte importiert: Ihr Warenwert stieg seit 2019 um 48,2 Prozent auf 949 Millionen Euro im Jahr 2024. Damit wurde der Rekordwert aus dem Vorjahr von 957 Millionen Euro knapp verfehlt. Wichtigstes Lieferland war Italien, wo jedes vierte importierte Klimagerät herkam. Es folgen China und Schweden. Klimaanlagen für Autos sind in dem Bericht nicht erfasst./ceb/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Mehr Klimaanlagen gebaut und importiert Angesichts heißer Sommer werden in Deutschland mehr Klimaanlagen gebaut und auch importiert. Im vergangenen Jahr ist die Produktion sprunghaft um gut 92 Prozent auf knapp 317.000 Geräte gestiegen, wie das Statistische Bundesamt berichtet. 2023 waren …