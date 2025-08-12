Lob statt Rücktrittsforderung für Intel CEO Lip-Bu Tan

"Sein Erfolg und Aufstieg sind eine tolle Geschichte", schrieb Trump am Montag auf seiner Plattform Truth Social. Tan werde in den kommenden Tagen mit Regierungsmitgliedern Zeit verbringen und dem Präsidenten nächste Woche Vorschläge vorlegen. Worum es dabei konkret geht, ließ Trump offen.

Nur wenige Tage nach seiner scharfen Rücktrittsforderung gegen den Chef des Chipherstellers Intel hat US-Präsident Donald Trump überraschend versöhnliche Worte gefunden. Nach einem Treffen im Weißen Haus lobte Trump die "tolle Geschichte" und den "beeindruckenden Aufstieg" von Intel -CEO Lip-Bu Tan – eine deutliche Abkehr von seinem Ton der Vorwoche.

Von der Rücktrittsforderung zum Schulterschluss

Erst vor wenigen Tagen hatte Trump öffentlich erklärt, Tan sei "hochgradig befangen" und müsse "sofort zurücktreten". Auslöser waren Vorwürfe des republikanischen Senators Tom Cotton, der dem 65-jährigen Manager zu enge Verbindungen zu China nachsagte.

Cotton verwies auf frühere Geschäfte des von Tan geführten Chipentwicklers Cadence Design Systems, darunter angeblich illegale Produktverkäufe an eine chinesische Militäruniversität und Technologietransfers an ein chinesisches Unternehmen. Zudem gebe es Berichte, wonach Tan "dutzende" Firmen in China kontrolliere. Cotton setzte dem Intel-Verwaltungsrat eine Frist bis Mitte August, um zu reagieren.

Intel selbst erklärte nach dem Treffen im Weißen Haus, es habe eine "offene und konstruktive Diskussion" gegeben. Man sei entschlossen, eng mit der Regierung zusammenzuarbeiten, um die Führungsrolle der USA in Technologie und Produktion zu stärken.

Intel im Umbruch – Milliardenprojekte gestrichen

Lip-Bu Tan übernahm im März das Ruder bei Intel, nachdem der Konzern monatelang nach einem Nachfolger für Pat Gelsinger gesucht hatte. Der Branchenveteran gilt als Sanierer: Er leitete harte Sparmaßnahmen ein, darunter den Verzicht auf milliardenschwere Fabrikprojekte, etwa in Magdeburg. Auch geplante Standorte in Polen wurden gestrichen, und der Ausbau in Ohio wurde verlangsamt.

Intel steht seit Jahren unter Druck. Der Konzern dominierte einst den PC-Markt, verlor aber im Smartphone-Segment gegen stromsparendere Arm-Architekturen, die heute von Wettbewerbern wie Qualcomm und TSMC dominiert werden. Im boomenden KI-Chipgeschäft führt Nvidia mit großem Abstand – ein Bereich, in dem Intel bislang kaum Fuß fassen konnte.

US-Regierung greift massiv in Chipbranche ein

Die jüngsten Entwicklungen rund um Intel stehen im Kontext einer aggressiveren Industriepolitik der US-Regierung. Washington drängt auf eine technologische Unabhängigkeit von China – insbesondere bei Schlüsseltechnologien wie Halbleitern und Künstlicher Intelligenz.

Erst am Wochenende einigte sich Nvidia mit der Regierung auf eine Abgabe von 15 Prozent seiner China-Verkäufe, um im Gegenzug wieder KI-Chips wie das Modell H20 an chinesische Kunden liefern zu dürfen. Trump selbst erklärte, er habe ursprünglich 20 Prozent gefordert, sei aber nach Verhandlungen mit Nvidia-Chef Jensen Huang auf 15 Prozent heruntergegangen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

