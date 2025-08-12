    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    AKTIE IM FOKUS

    Sartorius-Erholung nimmt Formen an - Jefferies-Kaufempfehlung

    Für Sie zusammengefasst
    • Sartorius-Vorzugsaktien erholen sich um fast 3%.
    • Jefferies empfiehlt Kauf, Kursziel bei 263 Euro.
    • Aktien verloren seit 2021 rund 15% an Wert.
    Foto: Sartorius

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den im Dax notierten Vorzugsaktien von Sartorius nimmt die jüngste Erholung vom Tief seit April am Dienstag etwas Gestalt an. Mit einem Anstieg um fast drei Prozent im vorbörslichen Tradegate-Handel könnten die Aktien auf ihren vierten Gewinntag in Folge zusteuern. Den Anstoß dazu gibt eine ausgesprochene Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies.

    Am Vortag waren die Aktien auf Xetra bei 183,55 Euro aus dem Handel gegangen. Im Vergleich dazu sieht Analyst James Vane-Tempest mit einem erhöhten Kursziel mehr als 40 Prozent Luft nach oben bis 263 Euro.

    Der Experte fokussierte sich in seiner Studie zunächst auf die Stammaktien von Sartorius, deren Bewertung er mit "Buy" aufnahm in Erwartung, dass deren Handel ab 2028 an Bedeutung gewinnt. Im Schlepptau davon stufte er auch die Vorzüge auf "Buy" hoch und passte das Votum damit an seine schon positive Bewertung der Tochter Sartorius Stedim an.

    An der Börse werde gegenwärtig ein unterdurchschnittliches Wachstum eingepreist, argumentierte Vane-Tempest in seiner Studie weiter. Dies passt zu einer schlechten Kursentwicklung: Nach einer schon verlustreichen Zeit seit dem Corona-Hoch im Jahr 2021 haben die Sartorius-Vorzüge 2025 bislang nochmals knapp 15 Prozent an Wert verloren.

    2024 waren sie schon der zweitgrößte Dax-Verlierer gewesen./tih/stk

    Sartorius Vz.

    +3,24 %
    +3,91 %
    -14,56 %
    -18,63 %
    -24,77 %
    -57,48 %
    -43,44 %
    +280,81 %
    +1.579.900,00 %
    ISIN:DE0007165631WKN:716563

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,40 % und einem Kurs von 188,1 auf Tradegate (12. August 2025, 08:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +3,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 7,07 Mrd..

    Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 253,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 272,00EUR was eine Bandbreite von +33,44 %/+43,46 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    0 Follower
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
