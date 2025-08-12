elumeo SE: Profitabler Neustart im Q2 2025!
elumeo SE kehrt im zweiten Quartal 2025 zur Profitabilität zurück und zeigt mit einem positiven EBITDA von TEUR 73 eine beeindruckende Wende, trotz eines Umsatzrückgangs auf EUR 9,2 Mio.
Foto: monticellllo - stock.adobe.com
- elumeo SE kehrt im zweiten Quartal 2025 zur Profitabilität zurück mit einem positiven bereinigten EBITDA von TEUR 73 nach TEUR -551 im ersten Quartal 2025.
- Der Umsatz im zweiten Quartal 2025 beträgt EUR 9,2 Mio., was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (EUR 11,2 Mio.) entspricht.
- Die um Restrukturierungskosten bereinigten Vertriebs- und Verwaltungskosten sinken um 24 % auf EUR 4,5 Mio. im Vergleich zu EUR 5,9 Mio. im zweiten Quartal 2024.
- KI-generierte internationale Sendefenster tragen zur Umsatzsteigerung bei und wachsen um 9 % auf TEUR 262 im Vergleich zum Vorquartal.
- Die Prognose für 2025 bleibt unverändert: Umsatzrückgang zwischen 10 % und 15 %, Rohertragsmarge zwischen 47 % und 49 %, bereinigtes EBITDA zwischen EUR -0,5 Mio. und EUR 0,1 Mio.
- CFO Dr. Riad Nourallah verlässt das Unternehmen zum Ende des Jahres 2025, Marc Münch wird Interim Finanzchef ab dem 15. August 2025.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei elumeo ist am 12.08.2025.
Der Kurs von elumeo lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,96 % im Minus.
+8,65 %
+8,65 %
+3,67 %
+14,14 %
+0,89 %
-30,25 %
-28,03 %
-90,81 %
-91,93 %
ISIN:DE000A11Q059WKN:A11Q05
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte