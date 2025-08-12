Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs mit US-Kooperation

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 25,78 auf Tradegate (12. August 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -6,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,72 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 25,22 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -10,54 %/+36,13 % bedeutet.