Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs mit US-Kooperation
- Bayer stärkt Krebsmedikamente mit Milliardendeal.
- Exklusive Lizenz für Kras-G12D-Inhibitor vereinbart.
- Kumquat erhält bis zu 1,3 Mrd. USD für Entwicklung.
BERLIN/SAN DIEGO (dpa-AFX) - Bayer will sein Medikamentenangebot gegen Bauchspeicheldrüsen-, Darm- und Lungenkrebs mit einem kleineren Milliardendeal stärken. Mit Kumquat Biosciences sei eine exklusive weltweite Lizenz und die Zusammenarbeit zur Entwicklung und Vermarktung eines sogenannten Kras-G12D-Inhibitors vereinbart worden, teilte der Dax-Konzern am Dienstag mit. Dabei könne das US-Unternehmen bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar (1,1 Mrd Euro) erhalten, einschließlich Vorab- und Meilensteinzahlungen sowie zusätzlicher Umsatzbeteiligungen.
Kumquat erhielt den Angaben zufolge im Juli die Genehmigung der US-Gesundheitsbehörde FDA für einen Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfarzneimittels für seinen Kras-G12D-Inhibitor. Diese soll gegen Krebsarten eingesetzt werden, die auf Kras-G12D zurückgehen - eine spezifische Mutation des Kras-Gens./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 25,78 auf Tradegate (12. August 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -6,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 25,22 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -10,54 %/+36,13 % bedeutet.
