Zendure gewinnt EUPD Research Top Innovation Award 2025 für Balkon-PV-Systeme

DÜSSELDORF, 12. August 2025 /PRNewswire/ -- Zendure , ein führendes EnergyTech Unternehmen, hat den Top Innovation Award 2025 von EUPD Research in der Kategorie „Balkon-PV" erhalten und ist damit das erste Unternehmen weltweit, das diese Auszeichnung gleichzeitig in 14 europäischen Märkten, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande, verliehen bekommt. Dieser Erfolg bestätigt die führende Position von Zendure im rasant wachsenden Sektor der Balkon-Photovoltaik.

Angesehene Branchen-Validierung

Die Auszeichnung, eine der renommiertesten Europas im Bereich Solarenergie, folgt einem strengen zweistufigen Bewertungsverfahren: Installateur:innen beurteilen die Benutzerfreundlichkeit der Produkte, während ein Expertengremium die technologische Innovationskraft prüft. Dieses Verfahren bestätigt die Fähigkeit von Zendure, alltägliche Praxistauglichkeit mit modernster Leistungsfähigkeit zu verbinden.

KI-gestützter SolarFlow 800 Pro

Das prämierte Produkt SolarFlow 800 Pro ist das weltweit erste KI-integrierte All-in-One-Balkon-Energiespeichersystem. Kompakt, „Plug-and-Play" und mieterfreundlich vereint es KI-Technologie mit hocheffizienter Speicherleistung, um saubere Energie für jedermann zugänglich zu machen.

Das System bietet eine erweiterbare Speicherkapazität von 1,92 kWh bis 11,52 kWh und unterstützt vier 660W-MPPT-Eingänge für bis zu 2.640 W Solarleistung. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 96 Prozent lernt das KI-gestützte ZENKI Energy Management System das Verbrauchsverhalten der Nutzer:innen und integriert Wetterprognosen, Batteriestatus sowie dynamische Tarife von über 700 europäischen Energieanbietern. Durch die Optimierung der Energieflüsse in Echtzeit kann ZENKI die Stromkosten um bis zu 42 Prozent senken und gleichzeitig die optimale Nutzung von Solarstrom, Speicher und Haushaltsverbrauch sicherstellen.

Saif Islam, Senior Consultant bei EUPD Research, erklärt:

„Die Erneuerbare-Energien-Branche lebt von Innovationen, um Kund:innen und Verbraucher:innen die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Genau deshalb sind Unternehmen wie Zendure mit innovativen Produkten wie dem SolarFlow 800 Pro so wichtig für die Energiewende. Wir bei EUPD Research sind stolz, Zendure mit dem Top Innovation Award 2025 für Europa auszuzeichnen."

Bryan Liu, CEO von Zendure, ergänzt:

„Diese Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, technologische Exzellenz mit praktischer Anwendbarkeit zu verbinden. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Balkon-PV ist es unsere Mission, intelligente, nachhaltige Energie für alle zugänglich zu machen."

Über Zendure

Zendure wurde 2017 gegründet und ist ein schnell wachsendes EnergyTech Unternehmen aus dem Silicon Valley, USA, der Greater Bay Area in China und Japan. Zendure hat es sich zur Aufgabe gemacht, zuverlässige und erschwingliche saubere Energie für Haushalte zu liefern, indem sie die neueste Energietechnologie vorantreiben. Das SolarFlow-System verwandelt Sonnenlicht in eine sichere, zuverlässige und widerstandsfähige Energiequelle für das tägliche Leben.

