Chance von 127,79 Prozent p.a.!

Die Preise für Wohnimmobilien, besonders in den sechs größten Städten Deutschlands, zeigen erneut einen deutlichen Anstieg. Dies belegt der Immobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) für das zweite Quartal 2025. So erhöhten sich die Preise in diesen Städten im Vergleich zum Vorquartal um 1,5 Prozent und im Jahresvergleich um 5,5 Prozent. Die dem VDP-Index zugrunde liegenden Daten fußen auf der Auswertung tatsächlicher Transaktionsdaten von Immobilienfinanzierungen von mehr als 710 Kreditinstituten. Diese Entwicklung könnte dem größten deutschen Wohnimmobilienkonzern Vonovia zugutekommen und für stabile Kurse sorgen. Ein weiterer Faktor, der zu sinkenden Kursen von Vonovia führen könnte, sind die Bestrebungen zur Enteignung der Tochtergesellschaft Deutsche Wohnen in Berlin.

Aufgrund des Leverage-Effekts bei der Immobiliennachfrage sind auch die Aktien von Vonovia zinssensitiv. Die vor drei Jahren einsetzenden Zinserhöhungen lasteten schwer auf der Kursentwicklung. Innerhalb der folgenden 15 Monate hat der Aktienkurs von Vonovia den gesamten Kursgewinn seit dem Börsengang im Großen und Ganzen wieder eingebüßt. Am 28. März 2023 erreichte die Aktie mit 15,27 Euro ihr Allzeittief. Die durch die neuerliche Umkehr der Leitzinsen ausgelöste Kurserholung wurde ab Anfang Juni 2023 vom Markt antizipiert. Die folgende Aufwärtssequenz wurde erst Ende Oktober 2024 wieder gebrochen. Die jüngste Abwärtssequenz scheint seit Ende April 2025 überwunden. Aktuell hat eine Bodenbildung Platz gegriffen, die von der Unterstützung bei 26,67 Euro und dem Widerstand bei 30,48 Euro eingefasst wird. Der Aktienkurs von Vonovia hat sich seit dem 4. August 2025 von der Unterstützung bei 26,67 Euro um knapp 7 Prozent nach oben absetzen können. Nachdem die Immobilienpreise wieder steigen, könnte sich auch der Aktienkurs fester präsentieren und innerhalb der kommenden 9,5 Wochen über dem Level von 26,00 Euro bleiben. Zwar ist Vonovia nicht direkt von den Zollkapriolen der US-Administration betroffen, ein weiterer Sell-off bei den Aktien wie Anfang April könnte aber auch das dünne Polster der Vonovia-Aktie aufzehren und die wichtige Marke bei 26,00 Euro unterschreiten.

Vonovia SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Vonovia SE (FA07KM), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 17.10.2025 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 26,00 Euro auf der Unterseite und 42,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 11. August 2025 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,09 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 127,79 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 26,67 Euro fällt oder über den Widerstand bei 40,89 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Vonovia SE (Stand: 11.08.2025, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FA07KM Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,69 / 8,09 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 26,00 Euro Basiswert: Vonovia SE obere KO-Schwelle: 42,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 28,47 Euro Laufzeit: 17.10.2025 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 127,79 % p.a. Quelle: Société Générale

