Barranco Gold Mining: Strategische Expansion in Ontario!
Barranco Gold Mining Corp. expandiert strategisch in Ontario und sichert sich wertvolle Claims in einer vielversprechenden Bergbauregion.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- Barranco Gold Mining Corp. hat 16 Mineral Claims im Reserve Island Gebiet, Ontario, erworben.
- Die Transaktion stärkt die Landposition des Unternehmens in einer Region mit historischer Bergbautätigkeit und Explorationspotenzial.
- Das Reserve Island Gebiet ist bekannt für hochgradige Gold- und Basismetallvorkommen.
- CEO Reno Calabrigo bezeichnet den Erwerb als wichtigen Schritt zur Konsolidierung der Landposition.
- Barranco plant, eine erste Bewertung der neuen Claims durchzuführen, einschließlich Kartierungen und Datenanalysen.
- Das Unternehmen verfolgt eine Wachstumsstrategie durch gezielte Akquisitionen und fokussierte Explorationsmaßnahmen.
Der Kurs von Barranco Gold Mining lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,91 %
im Plus.
+0,61 %
-1,79 %
+4,43 %
+175,00 %
ISIN:CA06833H1029WKN:A2QN57
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
