Nynomic: Halbjahresergebnisse 2025 & NyFIT2025 Strategie im Fokus

Der Umsatz der Nynomic AG im ersten Halbjahr 2025 betrug ca. 42,1 Mio. EUR, was einem Rückgang von 12% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Das EBIT für das erste Halbjahr 2025 lag bei ca. -2,0 Mio. EUR, ein Rückgang von 148% im Vergleich zum Vorjahr.

Die geopolitischen Spannungen und Handelsbeschränkungen führen zu Unsicherheiten bei den Kunden, was sich in einem veränderten Bestellverhalten äußert.

Das Optimierungsprogramm NyFIT2025 wurde zur Effizienzsteigerung und Kostenoptimierung eingeführt, mit erwarteten Kosteneinsparungen von 5,0 bis 6,0 Mio. EUR ab 2026.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde angepasst, mit einem erwarteten Umsatz von 100,0 bis 105,0 Mio. EUR und einem EBIT von 2,0 bis 4,0 Mio. EUR.

Nynomic AG bleibt trotz der Herausforderungen optimistisch und setzt auf die Umsetzung des NyFIT2025 Programms sowie auf strategische Investitionen zur Vorbereitung auf zukünftiges Wachstum.

Der nächste wichtige Termin, Teilnahme an der MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz, bei Nynomic ist am 01.11.2025.

Der Kurs von Nynomic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,59 % im Minus.





