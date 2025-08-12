ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Repsol von 'Underweight' auf 'Overweight'
- JPMorgan stuft Repsol von "Underweight" auf "Overweight"
- Kursziel-Anhebung von 12,00 auf 15,50 Euro
- Dieselmarkt-Knappheit könnte bis 2026 anhalten
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Repsol von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 12,00 auf 15,50 Euro angehoben. Die Ölmärkte bewegten sich zwar in Richtung eines Überschusses, da das Kartell Opec seine Quoten erhöhe, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Dem stehe aber aus Sicht der europäischen Ölkonzerne die erneute Knappheit auf dem Dieselmarkt gegenüber. Diese dürfte bis 2026 anhalten, da niedrige globale Lagerbestände, beschleunigte Stilllegungen und bevorstehende Wartungsarbeiten im Herbst eine rasche Normalisierung der Lagerbestände zu einer schwierigen Aufgabe machten. Repsol sei in diesem Umfeld am besten positioniert./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 20:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Repsol Aktie
Die Repsol Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 13,37 auf Tradegate (12. August 2025, 09:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Repsol Aktie um +3,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Repsol bezifferte sich zuletzt auf 15,45 Mrd..
Repsol zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,7800 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,000Euro. Von den letzten 2 Analysten der Repsol Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 15,000Euro was eine Bandbreite von -17,85 %/+12,02 % bedeutet.
