JPMorgan hebt Repsol von 'Underweight' auf 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Repsol Aktie

Die Repsol Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 13,37 auf Tradegate (12. August 2025, 09:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Repsol Aktie um +3,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,76 %.

Die Marktkapitalisierung von Repsol bezifferte sich zuletzt auf 15,45 Mrd..

Repsol zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,7800 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,000Euro. Von den letzten 2 Analysten der Repsol Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 15,000Euro was eine Bandbreite von -17,85 %/+12,02 % bedeutet.