Zollpause stützt - Nikkei mit Rekordhoch

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen haben am Dienstag zugelegt, nachdem die USA ihre erhöhten Zölle auf chinesische Importe weiter ausgesetzt hatten. US-Präsident Donald Trump hatte ein Dekret unterzeichnet, das eine weitere Verschiebung bis zum 10. November vorsieht.

Größter Profiteur der Nachrichten waren aber nicht die chinesischen Märkte, sondern die japanische Börse. Der japanische Leitindex Nikkei 225 segelte nach der Feiertagspause auf Rekordkurs und schloss 2,15 Prozent fester mit 42.718,17 Punkten. "Am japanischen Aktienmarkt hoffen Marktteilnehmer offenbar nicht nur auf bessere außenwirtschaftliche Bedingungen, sondern auch darauf, dass die Regierung die Binnenwirtschaft wieder ankurbelt", hieß es in einer Einschätzung der Landebank Baden-Württemberg.