ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Sartorius auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 263 Euro
- Jefferies stuft Sartorius von "Hold" auf "Buy" hoch.
- Kursziel wurde von 217 auf 263 Euro angehoben.
- Marktumfeld bietet hohe Eintrittsbarrieren für Konkurrenten.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Sartorius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 217 auf 263 Euro angehoben. An der Börse werde gegenwärtig ein Wachstum für Sartorius und Sartorius Stedim Biotech unter dem Marktwachstum eingepreist, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sartorius operiere in einem wachsenden, oligopolistisch bestimmten Marktumfeld, das von hohen Eintrittbarrieren für potenzielle Konkurrenten und starken operativen Barmittelflüssen (Cashflow) gekennzeichnet sei./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 19:00 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 188,7 auf Tradegate (12. August 2025, 09:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +3,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 7,07 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 253,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 272,00EUR was eine Bandbreite von +33,40 %/+43,42 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 263 Euro
