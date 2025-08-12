Jefferies hebt Sartorius auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 263 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 188,7 auf Tradegate (12. August 2025, 09:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +3,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,56 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 7,07 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 253,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 272,00EUR was eine Bandbreite von +33,40 %/+43,42 % bedeutet.