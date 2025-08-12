    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Sartorius auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 263 Euro

    • Jefferies stuft Sartorius von "Hold" auf "Buy" hoch.
    • Kursziel wurde von 217 auf 263 Euro angehoben.
    • Marktumfeld bietet hohe Eintrittsbarrieren für Konkurrenten.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Sartorius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 217 auf 263 Euro angehoben. An der Börse werde gegenwärtig ein Wachstum für Sartorius und Sartorius Stedim Biotech unter dem Marktwachstum eingepreist, schrieb James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sartorius operiere in einem wachsenden, oligopolistisch bestimmten Marktumfeld, das von hohen Eintrittbarrieren für potenzielle Konkurrenten und starken operativen Barmittelflüssen (Cashflow) gekennzeichnet sei./bek/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 19:00 / ET

    ISIN:DE0007165631WKN:716563

     

    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 263 Euro

