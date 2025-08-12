    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBP AktievorwärtsNachrichten zu BP
    JPMORGAN stuft BP auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Die Ölmärkte bewegten sich zwar in Richtung eines Überschusses, da das Kartell Opec seine Quoten erhöhe, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Dem stehe aber aus Sicht der europäischen Ölkonzerne die erneute Knappheit auf dem Dieselmarkt gegenüber. Diese dürfte bis 2026 anhalten. Das Geschäftsmodell von BP sei derweil im Branchenvergleich zu prozyklisch, was bei schwächeren gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu stärkeren Rückgängen der Cash-Rendite führe./la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 20:37 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 4,903EUR auf Tradegate (12. August 2025, 09:11 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Matthew Lofting
    Analysiertes Unternehmen: BP
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 4,4
    Kursziel alt: 4,4
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
