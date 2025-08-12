Verbraucher und Regierung machen Druck
Netzbetreiber kämpfen mit Prozessen, Sichtbarkeit und Kundenzufriedenheit (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Netzbetreiberstudie 2025 von BearingPoint offenbart
das Fehlen vollständig digitalisierter Prozesse sowie Schwachstellen beim
Kundenkontakt und der Sichtbarkeit von Netzbetreibern - Handlungsdruck wächst.
Netzbetreiber stehen an einem Wendepunkt: Sie sind nicht nur das technische
Rückgrat, sondern auch die digitale Schnittstelle der Energiewende. Die aktuelle
Netzbetreiberstudie 2025 von BearingPoint zeigt jedoch: Während die Nachfrage
nach PV-Anlagen, Wallboxen und Wärmepumpen rasant steigt, bleiben viele Prozesse
hinter den Erwartungen der Kundinnen und Kunden zurück. Nur 30 Prozent der
Befragten sind mit den Leistungen ihres Netzbetreibers zufrieden - und ein
Drittel kann ihn nicht einmal benennen.
"Die Energiewende ist kein Zukunftsprojekt, sie ist Realität. Doch ohne
digitalisierte Prozesse und kundenfreundliche Schnittstellen droht sie an
Bürokratie zu scheitern. Netzbetreiber müssen jetzt handeln und den Wandel aktiv
mitgestalten - als digitale Enabler, nicht als analoge Verwalter", so Marion
Schulte, Globale Leiterin Utilities, Transportation & Logistics bei
BearingPoint.
Zentrale Studienerkenntnisse im Überblick
Die Studie gibt einen umfassenden Einblick in die Erwartungen und Erfahrungen
von Kundinnen und Kunden im Kontakt mit Netzbetreibern. Sie zeigt, wo aktuell
die größten Herausforderungen liegen - und welche Stellschrauben Netzbetreiber
jetzt nutzen können, um den Wandel erfolgreich mitzugestalten:
- Netzbetreiber bleiben unsichtbar: 30 % der Befragten kennen ihren
Netzbetreiber nicht - ein klares Signal für Nachholbedarf in Kommunikation und
Sichtbarkeit.
- Hohe Investitionsbereitschaft bei Technologien zur Energieerzeugung im eigenen
Haushalt: Knapp 70 % planen mittelfristig die Anschaffung von PV-Anlagen,
Wallboxen oder Balkonkraftwerken.
- Digitale Portale mit Nachholbedarf: Nur 30 % sind mit den Dienstleistungen
ihres Netzbetreibers zufrieden, wobei 80 % Echtzeitinformationen etwa zu
Verbrauch und Einspeisung erwarten.
- Genehmigungsverfahren als Flaschenhals: 25 % der Anlagenbesitzer berichten von
Problemen bei der Genehmigung - verursacht durch Wartezeiten und Bürokratie.
- Kundenzentrierung entscheidend: 83 % wünschen sich transparente
Kostenübersichten und klar nachvollziehbare Prozesse im digitalen
Kundenkontakt.
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Der politische Druck wächst: Der Koalitionsvertrag verspricht neue Mess- und
Abrechnungsmodelle, eine End-to-End-Digitalisierung, transparente Portale,
schnellere Genehmigungen und neue Marktrollen wie Energy Sharing. Die Studie
