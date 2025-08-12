Netzbetreiber kämpfen mit Prozessen, Sichtbarkeit und Kundenzufriedenheit (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Netzbetreiberstudie 2025 von BearingPoint offenbart

das Fehlen vollständig digitalisierter Prozesse sowie Schwachstellen beim

Kundenkontakt und der Sichtbarkeit von Netzbetreibern - Handlungsdruck wächst.



Netzbetreiber stehen an einem Wendepunkt: Sie sind nicht nur das technische

Rückgrat, sondern auch die digitale Schnittstelle der Energiewende. Die aktuelle

Netzbetreiberstudie 2025 von BearingPoint zeigt jedoch: Während die Nachfrage

nach PV-Anlagen, Wallboxen und Wärmepumpen rasant steigt, bleiben viele Prozesse

hinter den Erwartungen der Kundinnen und Kunden zurück. Nur 30 Prozent der

Befragten sind mit den Leistungen ihres Netzbetreibers zufrieden - und ein

Drittel kann ihn nicht einmal benennen.







digitalisierte Prozesse und kundenfreundliche Schnittstellen droht sie an

Bürokratie zu scheitern. Netzbetreiber müssen jetzt handeln und den Wandel aktiv

mitgestalten - als digitale Enabler, nicht als analoge Verwalter", so Marion

Schulte, Globale Leiterin Utilities, Transportation & Logistics bei

BearingPoint.



Zentrale Studienerkenntnisse im Überblick



Die Studie gibt einen umfassenden Einblick in die Erwartungen und Erfahrungen

von Kundinnen und Kunden im Kontakt mit Netzbetreibern. Sie zeigt, wo aktuell

die größten Herausforderungen liegen - und welche Stellschrauben Netzbetreiber

jetzt nutzen können, um den Wandel erfolgreich mitzugestalten:



- Netzbetreiber bleiben unsichtbar: 30 % der Befragten kennen ihren

Netzbetreiber nicht - ein klares Signal für Nachholbedarf in Kommunikation und

Sichtbarkeit.

- Hohe Investitionsbereitschaft bei Technologien zur Energieerzeugung im eigenen

Haushalt: Knapp 70 % planen mittelfristig die Anschaffung von PV-Anlagen,

Wallboxen oder Balkonkraftwerken.

- Digitale Portale mit Nachholbedarf: Nur 30 % sind mit den Dienstleistungen

ihres Netzbetreibers zufrieden, wobei 80 % Echtzeitinformationen etwa zu

Verbrauch und Einspeisung erwarten.

- Genehmigungsverfahren als Flaschenhals: 25 % der Anlagenbesitzer berichten von

Problemen bei der Genehmigung - verursacht durch Wartezeiten und Bürokratie.

- Kundenzentrierung entscheidend: 83 % wünschen sich transparente

Kostenübersichten und klar nachvollziehbare Prozesse im digitalen

Kundenkontakt.



Zwischen Anspruch und Wirklichkeit



Der politische Druck wächst: Der Koalitionsvertrag verspricht neue Mess- und

Abrechnungsmodelle, eine End-to-End-Digitalisierung, transparente Portale,

schnellere Genehmigungen und neue Marktrollen wie Energy Sharing. Die Studie Seite 1 von 2 Seite 2 ►





