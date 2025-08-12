    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Netzbetreiber kämpfen mit Prozessen, Sichtbarkeit und Kundenzufriedenheit (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Netzbetreiberstudie 2025 von BearingPoint offenbart
    das Fehlen vollständig digitalisierter Prozesse sowie Schwachstellen beim
    Kundenkontakt und der Sichtbarkeit von Netzbetreibern - Handlungsdruck wächst.

    Netzbetreiber stehen an einem Wendepunkt: Sie sind nicht nur das technische
    Rückgrat, sondern auch die digitale Schnittstelle der Energiewende. Die aktuelle
    Netzbetreiberstudie 2025 von BearingPoint zeigt jedoch: Während die Nachfrage
    nach PV-Anlagen, Wallboxen und Wärmepumpen rasant steigt, bleiben viele Prozesse
    hinter den Erwartungen der Kundinnen und Kunden zurück. Nur 30 Prozent der
    Befragten sind mit den Leistungen ihres Netzbetreibers zufrieden - und ein
    Drittel kann ihn nicht einmal benennen.

    "Die Energiewende ist kein Zukunftsprojekt, sie ist Realität. Doch ohne
    digitalisierte Prozesse und kundenfreundliche Schnittstellen droht sie an
    Bürokratie zu scheitern. Netzbetreiber müssen jetzt handeln und den Wandel aktiv
    mitgestalten - als digitale Enabler, nicht als analoge Verwalter", so Marion
    Schulte, Globale Leiterin Utilities, Transportation & Logistics bei
    BearingPoint.

    Zentrale Studienerkenntnisse im Überblick

    Die Studie gibt einen umfassenden Einblick in die Erwartungen und Erfahrungen
    von Kundinnen und Kunden im Kontakt mit Netzbetreibern. Sie zeigt, wo aktuell
    die größten Herausforderungen liegen - und welche Stellschrauben Netzbetreiber
    jetzt nutzen können, um den Wandel erfolgreich mitzugestalten:

    - Netzbetreiber bleiben unsichtbar: 30 % der Befragten kennen ihren
    Netzbetreiber nicht - ein klares Signal für Nachholbedarf in Kommunikation und
    Sichtbarkeit.
    - Hohe Investitionsbereitschaft bei Technologien zur Energieerzeugung im eigenen
    Haushalt: Knapp 70 % planen mittelfristig die Anschaffung von PV-Anlagen,
    Wallboxen oder Balkonkraftwerken.
    - Digitale Portale mit Nachholbedarf: Nur 30 % sind mit den Dienstleistungen
    ihres Netzbetreibers zufrieden, wobei 80 % Echtzeitinformationen etwa zu
    Verbrauch und Einspeisung erwarten.
    - Genehmigungsverfahren als Flaschenhals: 25 % der Anlagenbesitzer berichten von
    Problemen bei der Genehmigung - verursacht durch Wartezeiten und Bürokratie.
    - Kundenzentrierung entscheidend: 83 % wünschen sich transparente
    Kostenübersichten und klar nachvollziehbare Prozesse im digitalen
    Kundenkontakt.

    Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

    Der politische Druck wächst: Der Koalitionsvertrag verspricht neue Mess- und
    Abrechnungsmodelle, eine End-to-End-Digitalisierung, transparente Portale,
    schnellere Genehmigungen und neue Marktrollen wie Energy Sharing. Die Studie
