JEFFERIES stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das Leben-Rückversicherungsgeschäft habe schwächer als erwartet abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Rückversicherer enttäusche in diesem Segment nicht zum ersten Mal, und die Aktie dürfte darauf negativ reagieren./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 260,2EUR auf Tradegate (12. August 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



