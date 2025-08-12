    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das Leben-Rückversicherungsgeschäft habe schwächer als erwartet abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Rückversicherer enttäusche in diesem Segment nicht zum ersten Mal, und die Aktie dürfte darauf negativ reagieren./rob/bek/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 260,2EUR auf Tradegate (12. August 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Philip Kett
    Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 340
    Kursziel alt: 340
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 340,00, was eine Steigerung von +31,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das Leben-Rückversicherungsgeschäft habe schwächer als erwartet abgeschnitten, schrieb Philip Kett in …