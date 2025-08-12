NORMA Group - Aktie steigt kräftig - 12.08.2025

Die NORMA Group Aktie notiert aktuell bei 18,060€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +12,52 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,010 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Die NORMA Group ist ein führender Anbieter von Verbindungstechnologie mit einem breiten Produktportfolio und starker globaler Präsenz. Sie konkurriert mit Unternehmen wie Parker Hannifin und Eaton und hebt sich durch innovative Lösungen und hohe Qualitätsstandards ab.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in NORMA Group investiert war, konnte einen Gewinn von +38,91 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NORMA Group Aktie damit um +4,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,04 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NORMA Group auf +7,69 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

NORMA Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,61 % 1 Monat -1,04 % 3 Monate +38,91 % 1 Jahr +1,96 %

Informationen zur NORMA Group Aktie

Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 556,95 Mio.EUR wert.

NORMA Group stands firm in Q2 2025, balancing challenges with strategic foresight and a commitment to transformation.

Trotz herausfordernder Bedingungen zeigt die NORMA Group im zweiten Quartal 2025 Stärke und Weitsicht: Während der Umsatz leicht sank, bleibt die Profitabilität stabil und die Zukunftsstrategie klar.

