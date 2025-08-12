Gevo schreibt schwarze Zahlen – Aktie explodiert nach Quartalszahlen

Der US-Biokraftstoffhersteller Gevo, spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion nachhaltiger Kraftstoffe wie erneuerbarem Flugbenzin (SAF) und umweltfreundlichem Benzin, Diesel sowie Isobutanol, hat in den vergangenen Jahren vor allem durch staatliche Förderprogramme und seine Technologie zur CO₂-Entfernung Aufmerksamkeit erlangt. Das in Colorado ansässige Unternehmen setzt auf die Umwandlung von erneuerbaren Rohstoffen wie Mais und Zellulose in kohlenstoffarme Kraftstoffe, die herkömmliche fossile Energieträger ersetzen sollen. Nun sorgt Gevo mit seinen aktuellen Geschäftszahlen für Aufsehen an der Wall Street. Die Aktie explodierte nach Veröffentlichung der Quartalszahlen um bis zu 65 Prozent auf über 2 US-Dollar, nachdem sie zuvor bei rund 1,25 US-Dollar geschlossen hatte. Auslöser war das erste profitable Quartal in der Unternehmensgeschichte. Gevo meldete für das zweite Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,01 US-Dollar, während Analysten mit einem Verlust von 0,07 US-Dollar gerechnet hatten. Auch die Erlöse übertrafen die Erwartungen deutlich: Mit rund 43,4 Millionen US-Dollar lag der Umsatz klar über den Konsensschätzungen von 39,6 Millionen US-Dollar. Besonders ins Gewicht fielen neue Einnahmequellen aus Clean Fuel Production Credits und CO₂-Entfernungszertifikaten, die im ersten Halbjahr etwa 21 Millionen US-Dollar einbrachten. Dadurch erzielte Gevo erstmals ein operatives Ergebnis und ein bereinigtes EBITDA von über 17 Millionen US-Dollar im Quartal. CEO Patrick Gruber sprach von einem „historischen Quartal“ und betonte, dass man Ergebnisse „schneller als erwartet“ liefere. Die Bilanz hat sich ebenfalls verbessert: Mit rund 127 Millionen US-Dollar an Liquidität und stabil positiven operativen Ergebnissen sieht sich Gevo für die kommenden Projekte gut aufgestellt.

Für den weiteren Jahresverlauf rechnet das Unternehmen damit, die Einnahmen aus CO₂-Entfernungszertifikaten auf 3 bis 5 Millionen US-Dollar zu steigern, langfristig sollen es über 30 Millionen US-Dollar jährlich werden. Zusätzlich sorgt die Entwicklung nachhaltiger Flugkraftstoffe für Fantasie bei Investoren. Die Kursrallye ist damit das Resultat eines fundamentalen Durchbruchs – doch Anleger sollten trotz des starken Auftritts mögliche Entwicklungsrisiken und regulatorische Unsicherheiten nicht außer Acht lassen.



