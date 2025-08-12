Dax startet kaum verändert - ZEW und US-Inflationsdaten im Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 24.090 Punkten berechnet, ein Plus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Sartorius, Continental und Rheinmetall. Die größten Abschläge verzeichneten die Papiere der Hannover Rück, von SAP und von Zalando.



"Heute richtet sich der Blick klar auf die ZEW-Umfrageergebnisse", heißt es in einer aktuellen Markteinschätzung der Helaba. Man rechne damit, dass der Saldo der Konjunkturerwartungen in Deutschland deutlich nachgeben dürfte. Auch die Lageeinschätzungen dürften schwächer als im Vormonat ausfallen, was wohl ein negatives Signal für das kommende Ifo-Geschäftsklima darstelle.





