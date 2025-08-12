audius SE: CompuSafe-Deal wirkt überzeugend

SMC Research hat seine Analyse zur audius SE nach der jüngsten Übernahme der CompuSafe Data Systems AG aktualisiert. Analyst Adam Jakubowski bewertet die Transaktion als klar werterhöhend und hebt das Kursziel deutlich an. Neben finanziellen Effekten sieht er vor allem strategische Vorteile für die weitere Expansion von audius.

Nach der Übernahme der Ergonomics AG im Juni habe audius in kurzem Abstand den Akquisitionskurs mit dem vollständigen Erwerb der CompuSafe Data Systems AG fortgesetzt. Es handele sich um eine größere Transaktion, die sich deutlich auf die audius-Zahlen sowohl im laufenden Jahr als auch in Zukunft auswirken werde. CompuSafe sei seit mehr als 35 Jahren im Markt aktiv, biete ein breites Spektrum an IT-Dienstleistungen an, beschäftige rund 180 Mitarbeiter und erwirtschafte jährliche Erlöse von etwa 20 Mio. Euro. Zum Kaufpreis sei nichts veröffentlicht worden, jedoch gehe SMC Research angesichts der Verlust- und Restrukturierungsphase der letzten Jahre von einer niedrigen Umsatzbewertung aus. Man gehe zudem davon aus, dass audius die Profitabilität von CompuSafe perspektivisch auf das Niveau des bisherigen audius-Konzerns bringen werde. Daher werde die Übernahme als klar werterhöhend eingeschätzt. Dies gelte umso mehr, als audius mehrere strategische Vorteile erhalte, darunter eine breitere Kundenbasis (unter anderem im öffentlichen Sektor und im Defence-Bereich), eine Ergänzung des Leistungsportfolios sowie zusätzliche Cross-Selling-Potenziale.