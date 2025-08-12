Deutsche Telekom-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung auf 32 Euro

Da es nach einer langen Phase des Ausbaues des Breitbandmarktanteiles rational sei, sich mehr um die Werthaltigkeit zu kümmern, als um jeden Preis neue Kunden zu bekommen, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem Kursziel von 41 Euro ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom-Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf ihr Niveau von Ende Juli bei 32 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nachdem die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) am 3.3.25 bei 35,91 Euro den höchsten Wert seit Jahrzenten erreichen konnte, fand sie im Zuge der allgemeinen Kursrückgänge von Anfang April 2025 im Bereich von 31 Euro einen Boden. Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal, die vom schwachen US-Dollar belastet waren, gab der Aktienkurs trotz der Erhöhung des Gewinnausblickes bis zum 8.8.25 auf bis zu 29,38 Euro nach. Im frühen Handel des 12.8.25 wurde die T-Aktie bei 29,90 Euro gehandelt.

Call-Optionsschein mit Strike bei 30 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis 30 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 1, ISIN: DE000DQ5WJY0, wurde beim Deutsche Telekom-Aktienkurs von 29,90 Euro mit 1,51 – 1,53 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats zumindest wieder auf 32 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,64 Euro (+73 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 27,807 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 27,807 Euro, BV 1, ISIN: DE000UP1Q2M2, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 29,90 Euro mit 2,08 – 2,11 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Telekom-Aktie in nächster Zeit auf 32 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,19 Euro (+99 Prozent) erhöhen – sofern die Deutsche Telekom-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 26,754 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 26,754 Euro, BV 1, ISIN: DE000SY945Q3, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 29,90 Euro mit 3,18 – 3,19 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 32 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 5,24 Euro (+64 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.