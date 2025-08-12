Hannover Rück liefert deutlich besser als erwartet

Die Aktie der Hannover Rück reagiert jedoch mit einem Minus von 2,6 Prozent auf 259,80 Euro (Stand: 10:00 Uhr MESZ).

Die Hannover Rück hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet und ihren Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Dank einer moderaten Großschadenbelastung nach dem teuren ersten Quartal kletterte der Nettogewinn auf 833 Millionen Euro – ein Anstieg von fast 38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 603 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 792 Millionen Euro gerechnet. Im ersten Halbjahr summierte sich der Gewinn auf 1,3 Milliarden Euro – ein Plus von 13,2 Prozent.

Starke Eigenkapitalrendite und robuste Kapitalausstattung

Die Eigenkapitalrendite erreichte annualisiert 23,0 Prozent und lag damit deutlich über dem strategischen Zielwert von mehr als 14 Prozent. Das Eigenkapital belief sich zum 30. Juni auf 11,1 Milliarden Euro nach 11,8 Milliarden Ende 2024.

"Wir haben die positive Geschäftsentwicklung und das günstige Währungsergebnis genutzt, um unsere Bilanz gezielt zu stärken", sagte Finanzvorstand Christian Hermelingmeier. Vor allem die Schadenreserven seien weiter aufgestockt worden, um künftige Ergebnisvolatilität zu reduzieren.

Schaden-Rückversicherung treibt Wachstum

Im Segment Schaden-Rückversicherung stieg der Bruttoumsatz im ersten Halbjahr um 4,8 Prozent auf 9,5 Milliarden Euro. Großschäden summierten sich auf 976,1 Millionen Euro – leicht über dem budgetierten Erwartungswert. Haupttreiber waren die Waldbrände in Kalifornien mit 615,1 Millionen Euro, gefolgt von einem Raffineriebrand in Texas, einem Erdbeben in Myanmar und schweren Tornados im US-Mittleren Westen.

Trotz dieser Belastungen sank die kombinierte Schaden-/Kostenquote nur leicht über das Jahresziel auf 88,4 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) legte in diesem Bereich um 11,6 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zu.

Personen-Rückversicherung stabil, Kapitalanlagen liefern solide Rendite

Die Personen-Rückversicherung entwickelte sich erwartungsgemäß. Das Rückversicherungs-Serviceergebnis lag mit 444,5 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahr, bleibt aber auf Kurs, um das Jahresziel von mehr als 875 Millionen Euro zu erreichen.

Im Kapitalanlagegeschäft erzielte Hannover Rück eine Rendite von 3,3 Prozent und erfüllte damit bereits zum Halbjahr das Mindestziel von 3,2 Prozent. Das Anlagevolumen lag bei 62,6 Milliarden Euro, bedingt durch Währungseffekte niedriger als Ende 2024.

Ausblick: Gewinnziel 2025 fest im Blick

Der Vorstand bekräftigte die Prognose für 2025: Ein Nettogewinn von rund 2,4 Milliarden Euro soll erreicht werden, sofern die Großschadenbelastung den Erwartungswert von 2,1 Milliarden Euro nicht übersteigt und es keine unerwarteten Marktverwerfungen gibt. Die Basisdividende soll im Rahmen des Strategiezyklus 2024–2026 weiter gesteigert werden; eine Sonderdividende bleibt möglich.

"Wir sind zuversichtlich, im zweiten Halbjahr profitabel zu wachsen und unsere Jahresziele zu erreichen", sagte Vorstandschef Clemens Jungsthöfel. "Unser Geschäftsmodell und unsere Kapitalstärke ermöglichen es uns, unseren Kunden auch in volatilen Zeiten verlässlichen Risikoschutz zu bieten."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 262EUR auf Tradegate (12. August 2025, 10:32 Uhr) gehandelt.





Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung Jetzt Report kostenlos herunterladen!