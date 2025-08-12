    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    DAX-Überraschung

    829 Aufrufe 829 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hannover Rück liefert deutlich besser als erwartet

    Hannover Rück legt neue Zahlen vor und übertrifft die Erwartungen, stärkt ihre Bilanz und hält trotz Marktunsicherheiten am ehrgeizigen Jahresziel fest.

    Für Sie zusammengefasst
    • Hannover Rück übertrifft Erwartungen mit 833 Mio. € Gewinn
    • Eigenkapitalrendite bei 23%, Bilanz gestärkt und stabil
    • Prognose 2025: Nettogewinn von 2,4 Mrd. € angestrebt
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    DAX-Überraschung - Hannover Rück liefert deutlich besser als erwartet
    Foto: Raphael Knipping/dpa

    Die Hannover Rück hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet und ihren Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Dank einer moderaten Großschadenbelastung nach dem teuren ersten Quartal kletterte der Nettogewinn auf 833 Millionen Euro – ein Anstieg von fast 38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 603 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 792 Millionen Euro gerechnet. Im ersten Halbjahr summierte sich der Gewinn auf 1,3 Milliarden Euro – ein Plus von 13,2 Prozent.

    Die Aktie der Hannover Rück reagiert jedoch mit einem Minus von 2,6 Prozent auf 259,80 Euro (Stand: 10:00 Uhr MESZ).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hannover Rück!
    Long
    234,89€
    Basispreis
    2,66
    Ask
    × 10,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    281,61€
    Basispreis
    2,27
    Ask
    × 10,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Starke Eigenkapitalrendite und robuste Kapitalausstattung

    Die Eigenkapitalrendite erreichte annualisiert 23,0 Prozent und lag damit deutlich über dem strategischen Zielwert von mehr als 14 Prozent. Das Eigenkapital belief sich zum 30. Juni auf 11,1 Milliarden Euro nach 11,8 Milliarden Ende 2024. 

    "Wir haben die positive Geschäftsentwicklung und das günstige Währungsergebnis genutzt, um unsere Bilanz gezielt zu stärken", sagte Finanzvorstand Christian Hermelingmeier. Vor allem die Schadenreserven seien weiter aufgestockt worden, um künftige Ergebnisvolatilität zu reduzieren.

    Schaden-Rückversicherung treibt Wachstum

    Im Segment Schaden-Rückversicherung stieg der Bruttoumsatz im ersten Halbjahr um 4,8 Prozent auf 9,5 Milliarden Euro. Großschäden summierten sich auf 976,1 Millionen Euro – leicht über dem budgetierten Erwartungswert. Haupttreiber waren die Waldbrände in Kalifornien mit 615,1 Millionen Euro, gefolgt von einem Raffineriebrand in Texas, einem Erdbeben in Myanmar und schweren Tornados im US-Mittleren Westen.

    Trotz dieser Belastungen sank die kombinierte Schaden-/Kostenquote nur leicht über das Jahresziel auf 88,4 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) legte in diesem Bereich um 11,6 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zu.

     

    Personen-Rückversicherung stabil, Kapitalanlagen liefern solide Rendite

    Die Personen-Rückversicherung entwickelte sich erwartungsgemäß. Das Rückversicherungs-Serviceergebnis lag mit 444,5 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahr, bleibt aber auf Kurs, um das Jahresziel von mehr als 875 Millionen Euro zu erreichen.

    Im Kapitalanlagegeschäft erzielte Hannover Rück eine Rendite von 3,3 Prozent und erfüllte damit bereits zum Halbjahr das Mindestziel von 3,2 Prozent. Das Anlagevolumen lag bei 62,6 Milliarden Euro, bedingt durch Währungseffekte niedriger als Ende 2024.

    Ausblick: Gewinnziel 2025 fest im Blick

    Der Vorstand bekräftigte die Prognose für 2025: Ein Nettogewinn von rund 2,4 Milliarden Euro soll erreicht werden, sofern die Großschadenbelastung den Erwartungswert von 2,1 Milliarden Euro nicht übersteigt und es keine unerwarteten Marktverwerfungen gibt. Die Basisdividende soll im Rahmen des Strategiezyklus 2024–2026 weiter gesteigert werden; eine Sonderdividende bleibt möglich.

    "Wir sind zuversichtlich, im zweiten Halbjahr profitabel zu wachsen und unsere Jahresziele zu erreichen", sagte Vorstandschef Clemens Jungsthöfel. "Unser Geschäftsmodell und unsere Kapitalstärke ermöglichen es uns, unseren Kunden auch in volatilen Zeiten verlässlichen Risikoschutz zu bieten."

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 262EUR auf Tradegate (12. August 2025, 10:32 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DAX-Überraschung Hannover Rück liefert deutlich besser als erwartet Hannover Rück legt neue Zahlen vor und übertrifft die Erwartungen, stärkt ihre Bilanz und hält trotz Marktunsicherheiten am ehrgeizigen Jahresziel fest.