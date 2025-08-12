Jefferies belässt Hannover Rück nach Zahlen auf 'Buy'

AkibaBC schrieb 14.07.25, 18:13

https://seekingalpha.com/article/4800775-hannover-re-expect-robust-results-despite-california-wildfires



"Zusammenfassung

Trotz der Schäden durch die Waldbrände in Kalifornien erzielte die Hannover Rück robuste Ergebnisse im ersten Quartal und konnte weiterhin starke Anlagerenditen und ein hochwertiges Rentenportfolio vorweisen.

Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für einen Nettogewinn von 2,4 Milliarden Euro für 2024, was einem Gewinn pro Aktie von 20 Euro entspricht und die laufenden Sonderdividenden unterstützt.

Die Solvabilitätsquote der Hannover Rück ist mit 273 % weiterhin außergewöhnlich stark und liegt damit deutlich über dem Zielwert von 200 %. Dies unterstreicht die finanzielle Widerstandsfähigkeit des Unternehmens.

Während sich die Kapitalerträge aufgrund sinkender Zinsen in der Eurozone abschwächen könnten, dürften das Kerngeschäft der Rückversicherung und das USD-Engagement die anhaltende Rentabilität unterstützen."



"... Schwerpunkt auf Sach- und Unfallversicherungen (ca. 70 % der Rückversicherungseinnahmen im ersten Quartal) sowie Lebens- und Krankenversicherungen (knapp 30 % der gesamten Rückversicherungseinnahmen). Dank einer starken Anlagestrategie und eines erfahrenen Underwriting-Teams konnte der Rückversicherer zuletzt sehr gute Ergebnisse erzielen. Leider war Hannover den Waldbränden in Kalifornien ausgesetzt, was sich negativ auf die diesjährigen Ergebnisse auswirken wird. Der Rückversicherer hält jedoch an seiner Erwartung fest, in diesem Jahr einen Nettogewinn von 2,4 Mrd. EUR zu erwirtschaften."



"Ein Lichtblick in Hannovers Gewinn- und Verlustrechnung sind die ordentlichen Kapitalerträge. Da der Rückversicherer sein Anlageportfolio kontinuierlich investiert und reinvestiert, steigen die durchschnittlichen Renditen langsam an. Dies verhalf Hannover zu einem Kapitalertrag von 637 Mio. EUR – ein Anstieg von rund 15 % gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres. Wie Sie unten sehen können, liegt die durchschnittliche Kapitalrendite derzeit bei rund 3,5 % , und zwar nach Berücksichtigung der investitionsbezogenen Kosten. Die Rendite von 3,5 % im ersten Quartal übertrifft das Jahresziel des Unternehmens, einen ROI von 3,2 % zu erzielen."



"Wie Sie unten sehen können, sind 26 % des Anleihenportfolios in Wertpapiere mit einem AAA-Rating investiert, und etwa 75 % des Anleihenportfolios verfügen über ein Kreditrating von mindestens A."



"Trotz des schwieriger als erwartet ausgefallenen ersten Quartals bestätigt die Hannover Rück, dass sie dank einer niedrigen Schaden-Kosten-Quote von unter 88 % weiterhin mit einem Konzerngewinn von rund 2,4 Mrd. EUR für das Gesamtjahr rechnet. Die Ergebnisprognose geht von einem Gewinn je Aktie von rund 20 EUR aus und sollte dem Unternehmen die Möglichkeit geben, auch weiterhin Sonderdividenden auszuschütten."