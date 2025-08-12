    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Hannover Rück nach Zahlen auf 'Buy'

    • Jefferies bleibt bei "Buy" für Hannover Rück.
    • Kursziel von 340 Euro trotz schwachem Geschäft.
    • Leben-Rückversicherung enttäuscht erneut, negative Reaktion.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das Leben-Rückversicherungsgeschäft habe schwächer als erwartet abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Der Rückversicherer enttäusche in diesem Segment nicht zum ersten Mal, und die Aktie dürfte darauf negativ reagieren./rob/bek/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 261,4 auf Tradegate (12. August 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um -0,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 31,19 Mrd..

    Hannover Rueck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 319,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hannover Rueck Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 340,00EUR was eine Bandbreite von +8,53 %/+31,78 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:

    dpa-AFX
