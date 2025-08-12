DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 215 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Marktanteil der Münchener auf dem chinesischen Automatisierungsmarkt bleibe zwar relativ stabil, schrieb Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Marktbedingungen in Europa jedoch seien weiterhin verhalten, und die Erholung der Aufträge falle insgesamt weniger robust aus als ursprünglich prognostiziert./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 228,9EUR auf Tradegate (12. August 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 215

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



