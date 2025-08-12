    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 215 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Marktanteil der Münchener auf dem chinesischen Automatisierungsmarkt bleibe zwar relativ stabil, schrieb Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Marktbedingungen in Europa jedoch seien weiterhin verhalten, und die Erholung der Aufträge falle insgesamt weniger robust aus als ursprünglich prognostiziert./la/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:57 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Gael de-Bray
    Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 220
    Kursziel alt: 215
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


