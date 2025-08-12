Mutares auf Comeback-Kurs: Die Aktie meldet sich zurück!

Operativ schrieben die Beteiligungen allerdings einen bereinigten Verlust von 88,5 Millionen Euro. Dennoch hält das Unternehmen an seiner Jahresprognose für 2025 fest, die ein Nettoergebnis im Bereich von 130 bis 160 Millionen Euro vorsieht. Die Umsätze der Mutares-Gruppe sollen zwischen 6,5 und 7,5 Milliarden Euro liegen. Für das erste Halbjahr 2025 wurde ein Anstieg der Gruppenerlöse um 19 Prozent auf 3,11 Milliarden Euro gemeldet.

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares bleibt auf Kurs, um die Ziele für 2025 zu erreichen. Im ersten Halbjahr verbuchten die Münchener ein Nettoergebnis von 70 Millionen Euro und konnten damit das Vorjahresergebnis von 53 Millionen Euro übertreffen. Für die zweite Jahreshälfte zeigt sich das Management zuversichtlich. Ein Großteil der erwarteten Erträge soll aus den Dividenden von Portfoliounternehmen und besonders aus geplanten Exits stammen.

Die Mutares-Aktie konnte am Dienstag im frühen Handel zunächst zulegen, gab die Gewinne im Laufe des Vormittags jedoch wieder ab. Auf Wochensicht liegt das Plus immer noch bei fast 9 Prozent. Damit kann sich die Aktie von ihrem Anfang August erreichten Mehrmonatstief bei unter 27 Euro wieder erholen.

Mutares vereint unter seinem Dach so unterschiedliche Unternehmen wie den Brückenbauer Donges Group, den Edelstahlspezialist Buderus oder eben den Motorenbauer Steyr. Die Münchener übernehmen und sanieren Unternehmen, um die Anteile anschließend gewinnbringend wieder zu veräußern.

Mutares ist für die hohe Exit-Dynamik und den kontinuierlichen Portfolio-Umbau bekannt. Ende Juni erst hatte Mutares eine 25-prozentige Beteiligung an dem schwedischen Straßendienstleister Terranor an die Börse gebracht und einen Millionerlös erzielt. Im April folgte dann der Mega-Deal mit dem Rüstungszulieferer und Motorenbauer Steyr Motors. Die Münchener reduzierten ihre Beteiligung an Steyr auf rund 23 Prozent und erlösten mit dem Aktienkauf mehr als 30 Millionen Euro.

In den vergangenen Wochen und Monaten geriet das Unternehmen jedoch auch immer wieder in negative Schlagzeilen. Vergangene Woche stürzte die Aktie zeitweise um mehr als 20 Prozent ab, nachdem bekannt geworden war, dass die Finanzaufsicht Bafin die Bilanz des Unternehmens für 2023 auf mögliche Fehler überprüft. Die Aufsicht hatte "konkrete Anhaltspunkte" für Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften gefunden.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



