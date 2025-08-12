Börsenstart Europa - 12.08. - FTSE Athex 20 stark +2,55 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:55) bei 31.243,89 PKT und steigt um 0,00 %. Top-Werte: RENK Group +4,30 %, HENSOLDT +2,56 %, Nordex +1,62 % Flop-Werte: Scout24 -2,18 %, K+S -1,69 %, TAG Immobilien -1,64 %

Der DAX steht bei 24.095,03 PKT und gewinnt bisher +0,05 %. Top-Werte: Rheinmetall +4,02 %, Sartorius Vz. +2,98 %, Siemens Energy +2,30 % Flop-Werte: Hannover Rueck -1,69 %, Zalando -1,00 %, Münchener Rück -0,77 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.765,37 PKT und fällt um -0,16 %.

Top-Werte: Sartorius Vz. +2,98 %, HENSOLDT +2,56 %, Nordex +1,62 %

Flop-Werte: Formycon -3,32 %, CANCOM SE -2,87 %, SILTRONIC AG -2,26 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.342,42 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: Rheinmetall +4,02 %, TotalEnergies +1,45 %, Banco Santander +1,44 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -0,94 %, Münchener Rück -0,77 %, Adyen Parts Sociales -0,74 %

Der ATX steht aktuell (09:59:55) bei 4.733,49 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: BAWAG Group +1,30 %, DO & CO +1,07 %, voestalpine +1,03 %

Flop-Werte: Oesterreichische Post -1,71 %, Lenzing -1,11 %, Raiffeisen Bank International -1,05 %

Der SMI bewegt sich bei 11.876,33 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: UBS Group +1,26 %, ABB +1,17 %, Sonova Holding +0,84 %

Flop-Werte: Amrize -1,22 %, Swisscom -0,24 %, Logitech International -0,22 %

Der CAC 40 steht bei 7.734,55 PKT und gewinnt bisher +0,33 %.

Top-Werte: Thales +1,90 %, TotalEnergies +1,45 %, ArcelorMittal +1,24 %

Flop-Werte: Dassault Systemes -0,72 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -0,60 %, Sanofi -0,50 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.605,16 PKT und steigt um +0,60 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,57 %, ABB +1,17 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,88 %

Flop-Werte: AstraZeneca -0,18 %, Securitas Shs(B) -0,06 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,09 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.230,00 PKT und gewinnt bisher +2,55 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,23 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,03 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,09 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,44 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,12 %